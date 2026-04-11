移工零招募費政策 工總盼緩衝期3年

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〔記者林菁樺／台北報導〕勞動部推動移工制度修法與配合國際禁止強迫勞動趨勢，工業總會昨聲明表達贊同立場，但因相關措施將對台灣數百萬家中小企業造成巨大的營運壓力，工總憂心，招募成本劇增且中小企業面臨法遵挑戰，呼籲政府「不得不慎」，並建議落實修法緩衝期，至少給產業三年調適期，並強化跨國招募輔導。

台美已簽訂「台美對等貿易協定」（ART），要求台灣在三年內落實製造業及漁撈業「移工零招募費」；勞動部也將修正「就業服務法」，全面禁止雇主或仲介扣留勞工護照等身分文件及收取保證金，逐步符合國際規範。

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若仲介費由雇主全額吸收 成本將激增

工總指出，「禁止強迫勞動」已正式與國際貿易連結，但台灣產業正面臨嚴峻的營運挑戰與成本壓力；根據國際人權報告指出，移工來台前常支付高額仲介費，越南勞工就要支付近十九萬元新台幣，若新制要求由雇主全額吸收，成本將激增，也可能導致企業轉向非法管道引進勞力。

工總還提醒，中小企業法遵意識普遍不足，多數企業將移工管理委託仲介處理，不熟悉國際勞工組織定義的十一項強迫勞動指標，可能因法規認知落差而陷入國際貿易制裁風險。

雖政府推動「直接聘僱」以精進公平招募，但目前官方設置的海外招募據點僅限於菲律賓，直聘程序對中小企業過於繁瑣，服務量能也不足以應對產業需求；建議加速擴大「跨國勞動力延攬中心」布局，優先在印尼、越南、泰國等增設官方辦公室，強化政府對政府的直聘管道，簡化相關手續。

工總建請政府在正式推動修法前，至少提供產業三年的調適期與必要行政補助，讓企業有足夠的時間進行財務評估與內部治理轉型；並擴大宣導「企業防制強迫勞動參考指引」，由勞動部與經濟部入廠輔導，協助中小企業建立人權盡職調查（HRDD）能力，避免落入強迫勞動風險。

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