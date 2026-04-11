中國製聚醯胺薄膜 財政部展開反傾銷調查

財政部昨公告對中國產製進口特定聚醯胺薄膜展開反傾銷稅調查。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部關務署表示，力麟科技申請對自中國產製進口特定聚醯胺薄膜課徵反傾銷稅，因涉案貨物已達傾銷及損害我國產業的合理懷疑，根據申請資料計算傾銷差率三十七．六三％，財政部昨公告展開反傾銷調查。

根據統計，現行我國課徵反傾銷稅共十三案、中國貨品涉案有十案，調查中案件有三案、中國貨品均涉案。

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關務署說明，特定聚醯胺薄膜為以重量計含超過五十％的「聚醯胺-6」，不論是否經表面處理，但未經進一步加工的薄膜，主要供下游業者加工後用於食品、化學用品、醫療用品與電子材料等包裝。根據申請資料，涉案貨物自二〇二三年起進口大增，於我國市占率逐年增加，但進口價格逐年下降、削價幅度擴大，國產品被迫減價競爭，致虧損持續擴大，涉案貨物傾銷已對國內產業造成不利影響。

財政部已移請經濟部就有無損害我國產業進行調查，經濟部應於接獲通知翌日起四十日內將初步調查結果通知財政部；若經認定有損害我國產業，財政部於接獲通知翌日起七十日內做成有無傾銷的初步認定，再決定是否臨時課徵反傾銷稅。

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