國家智慧機器人研究中心揭牌 賴總統：台灣機器人並非只有好看頭

台南沙崙國家智慧機器人研究中心昨揭牌，總統賴清德（前排左4）參觀業者成果展示以及台灣製造機器狗進行自主巡查任務。（取自總統府官網）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕行政院推動「AI新十大建設」，在台南歸仁區沙崙智慧綠能科學城規劃的國家智慧機器人研究中心昨天成立，正式將AI（人工智慧）技術從雲端運算延伸到實體世界的感知與協作，逐步邁向「人工智慧之島」。主持揭幕的總統賴清德強調，「我們的機器人並非只有好看頭，而是真正進入生活應用的尖端科技」。

MIT機器狗現場進行自主巡查任務。（記者吳俊鋒攝）

賴清德也向產業界發出號召，把握智慧機器人的關鍵十年；現場展示機器人精準定位奉茶、沖咖啡還拉花，甚至機器狗自主執行巡查任務，AI應用發展受矚目。

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總統賴清德與各界貴賓昨為國家智慧機器人研究中心揭牌。（記者吳俊鋒攝）

MIT機器狗 可自主執行巡查任務

賴清德指出，國家智慧機器人研究中心的成立，可讓台灣科技產業實力更上層樓，有助於確保下一世代競爭的優勢地位，預計在二〇四〇年之前，要栽培五十萬名AI應用人才；機器人不僅限於實驗室的前瞻研究，已走進生活層面，包含餐飲與長照的服務，還有生產製造，他甚至以電影《變形金剛》為例，未來發展可期。

賴清德說，台灣絕對有實力製造聰明好用、安全可靠的機器人，在AI走進實體世界的新時代，領先全球，未來食衣住行育樂，以及士農工商等都能導入AI，實現人工智慧生活圈。

賴清德對研究中心提出三點期許，首先是成為技術研發的引擎，以大型先進機器人科研服務平台，成為產學界的堅實後盾，加速前瞻技術從實驗室走入驗證，持續強化台灣機器人技術上的整合能力；其次是成為跨域人才匯聚的平台，希望能與各大專院校合作，透過課程、實作、競賽與交流，培育人才，為台灣下個階段的科技發展扎根；最後則扮演產學研的關鍵橋梁，讓沙崙結合六甲、柳科，打造機器人產業廊帶。

國科會主委吳誠文說，台灣正面臨缺工與高齡、少子化的結構性挑戰，透過政府「智慧機器人產業推動方案」，發展具備感知與協作能力的服務型智慧機器人，可因應市場需求。

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