政府7大措施上陣 央行︰輸入性通膨可控

中央銀行最新報告指出，儘管中東戰事推升原油與國際原物料價格，，但在央行穩定匯率與政府啟動七大供給面措施下，台灣輸入性通膨壓力仍屬可控。圖為央行總裁楊金龍。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行最新報告指出，儘管中東戰事推升原油與國際原物料價格，帶動國內進口物價上揚，但在央行穩定匯率與政府啟動七大供給面措施下，台灣輸入性通膨壓力仍屬可控；今年第一季消費者物價指數（CPI）年增率為一．二三％，整體物價情勢維持溫和。

立法院財政委員會下週一將邀請相關部會，就中東衝突對能源、物價及民生供應影響進行專題報告，央行由副總裁嚴宗大出席說明。

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央行指出，中東戰事爆發後，布蘭特原油現貨價格一度飆升至每桶一三八．二一美元；美伊達成停火兩週協議後，油價自高檔回落，但截至四月九日仍在一一九．〇三美元，較戰前大漲六十六．九％，能源價格壓力未解。國際能源總署（IEA）、世界銀行（World Bank）等各大組織均示警，能源危機恐推升全球通膨風險。

緊盯中東戰事變化 持續穩匯

反映在國內，進口原物料成本上升，帶動進口物價走高。今年一至三月，以美元計價的進口物價年增四．三一％；不過，新台幣對美元較去年同期升值，使新台幣計價的進口物價年增幅縮小至〇．三三％，顯示輸入性通膨壓力仍屬可控。

央行表示，穩定的匯率有助進出口廠商報價與營運規劃，降低避險成本，並可抑制輸入性通膨與通膨預期升溫，央行將密切關注中東戰事變化，持續穩匯，減緩國際原物料價格上漲對國內物價影響。

央行在報告中指出，政府透過七大供給面措施穩定物價，包括油價雙緩漲機制與吸收至少六十％汽柴油漲幅、延長關鍵原物料稅負減徵並擴大汽柴油貨物稅減徵至五十％、桶裝瓦斯貨物稅減半，以及民生用天然氣、桶裝瓦斯價格與電價凍漲，並維持公共運輸票價不變；相關措施亦有助抑制能源價格對國內物價的傳導效應，穩定整體通膨。

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