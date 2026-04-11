油價月增21％ 美3月CPI重回3％以上

中東戰爭推升能源價格，美3月油價大漲21％，3月CPI年增3.3％，為兩年以來最大增幅。圖為美國加州一處加油站。（歐新社）

中東戰爭推升能源價格

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國勞工統計局昨公布，中東戰爭推升能源價格，使美國三月消費者物價指數（CPI）月增〇．九％，為近四年來最大月增幅，年增三．三％，從二月的二．四％走高，為兩年以來最大增幅。儘管雙雙符合預期，但也加劇偏離聯準會（Fed）設定的二％通膨目標，不過，基礎通膨相對溫和。

汽油大漲 創美近60年最大月增幅

美國三月能源價格月增十．九％、年增十二．五％，其中汽油價格月增二十一．二％，創一九六七年美國政府開始公布汽油價格指數以來最大月增幅紀錄，並占整體物價上漲近四分之三，是導致三月通膨走高的主因。

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核心CPI低於預期 預料Fed仍將觀望

不過，排除食品與能源價格的核心CPI，月增僅〇．二％、年增二．六％，皆低於經濟學家預期〇．一個百分點，顯示基礎通膨受到抑制，甚至部分價格，比如醫療照護、中古汽車與卡車皆出現月度下滑。

CNBC報導，在美國與伊朗達成停火兩週協議後，四月能源價格已稍微下跌。聯準會（Fed）官員或許可以忽略三月物價的上漲，而更專注於通膨的長期走勢，過去五年，美國通膨皆高於二％目標。儘管聯準會官員在其三月會議上，傾向今年降息一碼（〇．二五個百分點），市場已普遍認定今年降息機率不大。

高盛資產管理多元資產解決方案投資長艾利左多說，「我們認為聯準會將忽略能源驅動的干擾。聯準會有保持耐心的空間，也有理由這麼做，最新數據為聯準會爭取時間，但真正考驗還在後面」。

決策官員尤其關注服務價格，將其視為排除關稅與戰爭影響的基礎通膨指標。三月排除能源之外的服務價格月增〇．二％、年增三％，為二〇二一年八月以來最低水準。食品價格月增不變、年增二．七％，其中家庭食品價格下降〇．二％，新車價格僅增〇．一％

美股早盤漲跌互見，標普與那斯達克分別漲〇．一五％、〇．五七％，道瓊下跌逾一百點，費城半導體上漲一．六六％，台積電ADR漲二．六二％。

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