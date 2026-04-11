亞銀估台灣今年經濟成長7.6% 亞太稱冠

受惠AI熱潮，亞銀預測台灣今國內生產毛額（GDP）成長預期達7.6％，居亞太先進經濟體之冠。（歐新社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕亞洲開發銀行（ADB）警告，即使未來幾個月油價穩定，亞洲經濟成長仍將放緩，因為中東戰火衝擊從製造至觀光等各行各業。不過，根據亞銀的預測，基於全球人工智慧（AI）熱潮持續，台灣今年經濟仍穩健，國內生產毛額（GDP）成長預期達七．六％，居亞太先進經濟體之冠。

彭博報導，亞銀在其十日公布的《亞洲發展展望》報告中指出，中東戰火將阻礙亞洲開發中經濟體的成長，涵蓋中國、印度等四十三國的該區域開發中經濟體，預期今年GDP成長為五．一％，較去年的五．四％放緩。

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該預期是假設油價逐漸穩定，並在年底前回到戰爭前水準。但若中東戰爭延續至今年第三季，亞太開發中地區的經濟成長將下修至四．七％、明年四．八％。

亞銀總裁神田真人指出，「開發中亞太經濟體的成長面臨嚴峻考驗，雖然直接曝險有限，但仍受能源與其他大宗商品價格暴漲的衝擊，導致通膨加劇、金融環境緊縮」。

消費低迷 下修中國今年GDP至4.6％

亞銀預測，中國今年的民間消費持續低迷，經濟成長將從去年的五％放緩至四．六％、明年四．五％。至於印度，則因外部不利因素影響，將從去年的七．六％降至六．九％。

亞銀報告說，能源價格飆漲將使亞洲開發中國家的通膨，從去年的三％加劇上升至三．六％。

亞銀預測，亞太先進經濟體今年的成長將從去年的二．五％放緩至二．二％。相關經濟體包括台、日、南韓、新加坡、香港、澳洲與紐西蘭。

亞銀報告說，雖然中東戰爭可能干擾半導體製造的關鍵原料氦氣、硫與石化產品的運輸，衝擊半導體的生產。但台灣基於AI熱潮持續以及內需回溫，經濟成長可望持續穩健。

亞銀預測台灣今年GDP成長七．六％居冠，其次是新加坡的三％、香港二．六％、澳洲二％、韓國與紐西蘭一．九％、日本〇．七％。

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