AI拉貨強勁》出口大爆發 3月首破800億美元

三月出口大爆發！AI拉貨強勁，財政部昨公布三月出口801.8億美元、創歷年單月新高，月增61％、年增61.8％，為歷年單月第三大增幅。圖為2025年台北國際電腦展。（路透檔案照）

第一季出口創單季新高 年增逾5成領先全球

近1年台灣出口統計（資料來源：財政部統計處 製表：記者鄭琪芳）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公布三月出口八〇一．八億美元、創歷年單月新高，月增六十一％、年增六十一．八％，為歷年單月第三大增幅，連續二十九個月成長；首季出口一九五七．四億美元、創單季新高，年增五十一．一％，是主要經濟體中唯一增幅超過五成。財政部表示，三月出口大爆發，如同「平地一聲雷」，首度突破八〇〇億美元，上半年出口動能可望延續，預估四月出口七〇〇億至七三五億美元、年增四十四％至五十一％。

連29紅！上半年動能可望延續

三月進口五八九．一億美元、亦創單月新高，首度逾五〇〇億美元，月增五十九．一％、年增三十八．三％；首季進口一四二七．八億美元、創單季新高，年增三十四．八％。出、進口相抵，首季出超五二九．六億美元、年增二九三．三億美元，其中對美國出超達五二八．七億美元。

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財政部統計處長蔡美娜說明，三月出口遠優於預期，首季出口較主計總處預測高出一四八億美元，主要原因包括：全球大舉投入AI基礎建設、相關零組件走向高階化；新世代AI運算系統量產，帶動相關產品大量出貨；電子業原物料供應趨緊，供應鏈出現通膨增溫；零組件短缺及物價壓力，引發提前拉貨及新品加快鋪貨。她說，南韓三月出口八六一億美元、年增四十八％，主因記憶體出口大增，台、韓在AI浪潮下各自擁有關鍵利基。

資通訊出口單月年增1.3倍 顯卡、伺服器占比近5成

主要貨品中，資通與視聽產品獨霸一方，三月出口年增一．三倍、對出口成長貢獻四分之三，尤其顯卡、伺服器為重中之重，出口占比更逼近五成、改寫單月新高；電子零組件出口增四十四％，兩者併計年增八十八．五％，其餘貨類平均增〇．九％。首季資通與視聽產品、電子零組件出口均創單季新高，兩者併計年增七十一．六％、占總出口達七十八．四％。

首季對美出口占比 36年最高

另，三月對美、中港、東協出口同創新高，分別年增一．二倍、二十七．四％及五十九．八％，對歐、日各增五十三．八％及二十．九％ ；首季對美出口年增九十八．九％，出口占比升至三十三．五％、為三十六年同期最高。

美成我最大貿易國 25年首見

蔡美娜表示，AI商機橫空出世、美中經濟對抗及去中化、供應鏈重組等，重新塑造台灣外貿版圖，首季對美貿易值占總貿易比重約二十三．一％、為二十八年最高，對中港占比降至二十一．八％、為二十四年新低，美國不僅為我國最大出口國，也取代中港成為我國最大貿易國，為二十五年首見，南韓則擠下日本成為我國第三大貿易國。

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