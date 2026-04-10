證交所反詐第三波「凍ㄟ！先Check一下」 防詐專區全新改版上線

證交所5D反詐行動第三波啟動儀式，由期貨業商業同業公會副理事長陳品呈（左起）、券商公會理事長陳俊宏、證交所董事長林修銘、總經理李愛玲與證券投資信託暨顧問商業同業公會秘書長蔡麗玲出席。（證交所提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕為持續強化投資人防詐意識，台灣證券交易所9日舉辦「5D反詐行動 凍ㄟ！先check一下！」記者會。券商公會理事長陳俊宏、期貨公會副理事長陳品呈、投信投顧公會秘書長蔡麗玲及114年度證券商反詐騙評鑑獲獎的各大證券商代表熱烈參與響應。

證交所董事長林修銘於記者會中表示，證交所從前年第4季起以「5D反詐行動」為主軸，啟動整合性大型反詐騙宣導。從識詐的角度出發，第一波主打「給你的錢，一首歌的時間」，遇到金錢有關的事情，先「冷靜想一下｣。

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接著為深化民眾的識詐認知，去年第1季底推出的第二波宣傳，以「詐騙的嘴 騙人的鬼」，提醒民眾「小心有鬼」，持續加深民眾防詐意識；最新進入第三波活動，證交所提出止詐的行動方式，並以台灣人最愛的諧音梗，一句話結合國、台、英三聲道的「凍ㄟ！先check一下！」喚起民眾的行動力。

林修銘重申，詐騙本身是對整體社會安定、金融秩序健全發展的威脅，為打造良好的投資環境，證交所持續投注心力進行防詐的宣導。

證交所本波以「凍ㄟ！先check一下！」為核心訴求，將推出「三支系列類戲劇」廣告分波段宣傳，首先推出二支影片喚起民眾行動意識；將於7月再釋出第三支影片，持續深化溝通內容，提醒民眾在面對可疑投資資訊時，提高警覺並進行查證，降低受騙風險。

證交所並同步推出全新改版的「證券反詐騙聯防行Don’t專區」。本次改版核心主打「好找、好懂、好聽」，將過去平鋪直敘的公告表格，轉化為直覺的「視覺化儀表板」，協助民眾更快速掌握常見詐騙態樣，提升自我防護能力。

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