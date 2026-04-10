財經青紅燈》9代之後無台灣人？

台灣去年總生育率崩跌至0.695，即平均每位育齡婦女一生生育不到0.7個小孩，若生育率無法止跌回升，3個世代後，台灣人將剩不到百萬；9個世代後，是有可能會趨近於消失！（資料照）

台灣去年總生育率崩跌至0.695，即平均每位育齡婦女一生生育不到0.7個小孩，僅是人口學公認「替換水準」2.1的三分之一；這個數據有多可怕？若生育率無法止跌回升，3個世代後，台灣人將剩不到百萬；9個世代後，是有可能會趨近於消失！

以最簡單世代更換模型估算，1個世代設定30年（第1胎生母平均年齡延後至31.7歲），去年總生育率0.695、即下一代人口僅剩上一代的33%，世代遞減率為0.33，現有人口基數約2340萬，估1世代後剩772萬人、3世代後更僅84萬人；若以僅剩1千人推算，270年、約9個世代後，台灣人趨近消失，且比馬斯克先前唱衰的南韓還要快。

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幾代後的事，不少人並不關心，但若您有小孩、有孫子，只要試想一下，他們未來面對種種難題，絕對會寢食難安。

先試想20年後，去年出生小孩剛滿20歲、準備踏入職場，不管勞保、國保或公教退撫基金，繳錢的年輕人比領錢的老人少了一半以上，若政府無力持續撥補或大幅提高保費，各類年金將面臨破產壓力；那時候您的孩子，薪資將更高比例被扣除用於支撐瀕臨破產的社會保險。

另目前扶老比約4比1，到2045年接近2比1，他們也將背負著1對父母甚至4位祖父母的奉養壓力。

而現在30、40歲青壯年將步入50、60歲的退休年齡，因去年出生數創低，屆時進入護理與照護產業人力萎縮，「護病比」將達到危險水平，很可能有錢也買不到照護服務。

別怪年輕人不婚不孕，因為他們面對的是一個崩塌的未來，政府當然有責任，但享受了時代紅利、有更多機會買房累積財富的四、五年級生，也該多給年輕人一些機會，年金能少領就少領，對！就是指那些少數貪心的退休公務員，別領光年輕人的未來！（高嘉和）

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