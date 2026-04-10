盤勢分析》布局可轉積極 買黑不買紅

元大投顧指出，中東戰爭系統性風險降溫後，市場重新聚焦在美股財報、台股法說行情、產業趨勢偏多族群，布局上可轉為積極，以「買黑不買紅」為主。（資料照，記者廖振輝攝）

美伊停火協定進行中，不過，伊朗及波灣國家再遭彈襲，荷姆茲海峽再度關閉，引發昨日台股震盪，終場加權指數上漲99.78點，收3萬4861.16點，成交量8722.76億元；值得注意的是，權值王台積電（2330）最後一筆湧入8726張買單，一舉讓股價黑翻紅，收盤上漲5元、以1955元作收。

三大法人昨同步買超，其中外資買超317.8億元、投信買超14.61億元、自營商買超61.96億元，合計買超逾394.3億元；外資台指期淨空單昨小增921口，累積外資台指期淨空單近3.34萬口。

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保德信市值動能50ETF（009803）經理人楊立楷指出，台股現在除了看國際地緣政治變化，焦點亦轉向下週將登場的晶圓龍頭大廠法說會，特別是2奈米製程量產進度和GAA架構之下的毛利率表現，由於AI與高效能運算需求橫跨雲端至終端，讓市場期待2奈米製程有望於今年下半年進入大幅成長期，在製程升級下有助於供應鏈利潤同步擴張的正向循環。

元大投顧指出，荷姆茲海峽影響到原油運輸、天然氣、氦氣、鋁金屬等，對產業影響將隨時間逐步增加，系統性風險降溫後，市場重新聚焦在美股財報、台股法說行情、產業趨勢偏多族群，台股的技術面已突破2月下旬以來三角收斂型態，預計稍作回測支撐後可望續攻，布局上可轉為積極，以「買黑不買紅」為主。（記者張慧雯）

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