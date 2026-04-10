台達電、華碩 3月營收創新高

電源供應器大廠台達電受惠於雲端服務供應商強勁的AI伺服器拉貨動能，3月營收597.8億元，月增19.8%、年增37.6%，創下歷史單月新高紀錄。（資料照）

〔記者方韋傑、卓怡君／綜合報導〕電源供應器大廠台達電（2308）受惠於雲端服務供應商強勁的AI伺服器拉貨動能，3月營收597.8億元，月增19.8%、年增37.6%，創下歷史單月新高紀錄，首季營收1593.52億元，季減1.42%、年增34%，寫下歷年同期新高表現。

台達電597.8億、年增37.6%

台達電表示，隨著AI工作負載激增，散熱效率更高的液冷技術正迅速崛起，成為下一代人工智慧基礎設施的基石。集團受惠於超前部署，如今旗下提供的解決方案，已能支援全球最具挑戰性的AI與高效能運算環境。

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台達電指出，旗下GoCool 3MW液冷冷卻液分配裝置，現已正式出貨至先進的AI資料中心，適用於高密度的AI與高效能運算叢集，為尋求支援次世代運算工作負載的雲端服務供應商、主機託管營運商提供理想的解決方案。

華碩861億、年增34%

PC品牌大廠華碩（2357）昨公告3月集團營收為861億元，月增58%、年增34%，3月品牌營收為809億元，年增36%，第一季集團營收為2084億元，年增41%，第一季品牌營收為1941億元，年增44%。

華碩指出，3月與第一季營收同創歷史新高，主要受益於伺服器、PC的營收成長。儘管面對DRAM等零組件漲價挑戰，公司藉由強大的品牌價值、產品組合優化，以及供應鏈管理，展現優於產業的營運韌性。此外，雖然今年面臨記憶體漲價等各種壓力，但在高階產品比重逾60%、AI伺服器營收可年增50%~100%支撐下，全年營收與獲利將可展現穩定且優於業界的成長。

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