中國半導體去美化但良率低 台廠材料供應商吃紅

台灣半導體材料供應商除了供應台積電先進製程之外，也分食到中國半導體業國產化商機。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕地緣政治帶動中國積極建立半導體技術自主化，並加速國產化與去美化，台灣半導體供應鏈廠商指出，中國半導體國產化逐年提升，但也面臨嚴峻挑戰，因多數廠商即使有政府補助，但從材料到晶圓廠的生產良率偏低、品質不穩定，導致營運虧損，為防斷鏈需多備庫存與提高供應品質，台灣半導體供應商成為中國採購貨源主要對象，也帶動台廠除了供應台積電（2330）先進製程之外，也分食到中國半導體業國產化商機。

中廠國產化商機 台鏈分食

一家半導體材料供應商董事長指出，美中科技戰促使美國致力透過出口管制、投資限制與盟友合作，限制中國發展半導體先進技術，但中國為了降低風險，也積極推動技術自主，加速去美化與建立供應鏈國產化取代，中國國產化目標逐年提高，估計今年約50~60%，明年提高至80%。

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中國產材料 良率僅30~40%

業者表示，中國半導體業建立國產化卻有技術瓶頸，這為台廠創造生存空間與獲利機會。首先是客戶為因應地緣政治風險與國產化壓力，拉高庫存達6個月，大量備貨主要來自對美國政策的不確定性，並非實際量產的需求；其次，中國廠商強推國產化材料，但良率僅30~40%，品質不穩定、參差不齊，反而造成成本提高、銷售不佳，即使有政府補助，但營運仍嚴重虧損，不得不仰賴非美系供應商較具品質保證的材料，這使得台廠享受訂單紅利。

受惠中國大單

台耗材廠春節6倍加班費趕工

一家半導體研磨墊與耗材廠商也指出，台灣半導體業為了分散風險，也積極推動供應鏈在地化，建立第二或第三供應來源，該公司致力投入研發，才有機會打破美商、日商長期壟斷的機會，切入晶圓代工龍頭廠供應商行列。

今年以來，更受惠中國晶圓廠生產良率較低、導致材料高消耗，訂單需求大增，農曆過年期間，還以高達5到6倍加班費情商員工趕工，預期今年營收與獲利可望年增兩位數。

不過，業者坦言，中國半導體國產化比例持續提升，一旦他們本土廠商逐漸成熟，將壓縮對外來廠商的採購空間，包括長約到期後不再續簽，屆時將回歸純粹的市場競爭。台灣廠商還是要持續強化技術與營運基本面，隨著台灣半導體重要性逐漸提高，持續供應台灣客戶先進製程才是獲利的根本。

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