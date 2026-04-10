擴大對北京制裁行動 中國實驗室檢測銷美電子產品 美擬全禁

美國聯邦傳播委員會（FCC）表示，4月底將提案進行表決，全面禁止中國實驗室檢測銷往美國的電子設備。（彭博檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯邦傳播委員會（FCC）八日表示，將於四月底就一項提案進行表決，全面禁止中國實驗室檢測銷往美國的電子設備。此舉將進一步擴大針對北京的制裁行動。

FCC去年已禁止由中國政府擁有或控制的實驗室來檢測銷往美國的電子產品，包括智慧手機、相機、電腦等項目，導致中國二十三家實驗室被禁。但FCC指出，絕大多數位於中國的檢測實驗室仍在檢測銷往美國的電子產品。

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防國安漏洞 鼓勵在美境內檢測

FCC表示，約七十五％的電子產品是在中國的實驗室檢測，將於四月三十日對上述提案進行表決，之後將考量公眾意見並敲定最終禁令。

FCC指出，針對全面禁止中國實驗室檢測電子產品的提案進行最終表決前，將表決一項簡化審核流程的措施，鼓勵電子產品在美國境內或不具國安風險國家的實驗室進行檢測。這是美國針對技術和設備問題打擊中國的最新措施。

FCC在二〇二一年將華為、中興通訊、海能達、海康威視與大華技術等中企製造的電信與影像監控設備列入「受管制清單」（Covered List），認定這些企業對美國國安構成風險。二〇二二年十一月決定不再授權進口或銷售上述中企的新型號產品。FCC本月四日再提議擴大禁令範圍，撤銷二〇二二年禁令實施之前，上述中企已獲准在美銷售產品的進口許可。

去年十二月，FCC禁止所有中國製的新型號無人機進口，今年三月禁止中國製新型號路由器進口，路由器是將電腦、手機和智慧設備連上網路的設備。FCC先前已基於國安考量，禁止中國聯通、中國移動在美提供電信服務。

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