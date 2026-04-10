全球創新百大機構 台連5年列第3

科睿唯安昨舉辦「2026全球百大創新機構頒獎典禮」，台灣連續5年名列全球第3，僅次於日、美。（記者林菁樺攝）

工研院連9年、10度獲獎

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣創新能量再度獲得認可！科睿唯安昨舉辦「二〇二六全球百大創新機構頒獎典禮」，今年得獎的十二家台灣機構包括工研院、鴻海、聯發科、台積電、友達光電、台達電、緯創資通、瑞昱半導體、南亞科、華碩、中光電、慧榮科技，台灣連續五年名列全球第三，僅次於日、美；其中工研院寫下連九年、第十度獲獎的成績，名列亞太區研發機構之首。

經濟部主秘莊銘池表示，全球獲獎名單彰顯台灣的政策布局已接軌國際，全球重心發展已在運算、能源轉型領域，貼合目前台灣政府二次能源轉型、五大信賴產業、AI十大建設等，將持續強化產業競爭力；其次，台灣創新能量屬於前段班，台灣半導體、AI、通訊上具備強勁研發能力，說明台灣研發競爭優勢，這也是長期累積的結果。

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工研院院長張培仁說，工研院聚焦在凝聚專才、深耕台灣與布局全球等三大面向，例如為確保我國產業的競爭優勢，已攜手十四家高科技指標大廠，成立防禦非專利營運實體（NPE俗稱專利蟑螂）訴訟的「LOT產業聯盟」，集結逾十二萬件有效專利，打造智權防護網。

工研院今年也加入美國「綠色無人機系統 Green UAS」計畫，台灣成為美國境外唯一認證據點，有利於協助我國無人機業者加速取得認證的時間，以「非紅供應鏈」優勢打入美國市場。另，工研院攜手中小企業信用保證基金、銀行等協助企業，例如新創公司英菲菱的雙向可回收式電源技術，在工研院專利評價與輔導下，取得信保基金高額保證，融資九千萬元。

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