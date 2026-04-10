勞長：年底前簡化移工直聘流程

勞動部部長洪申翰昨表示，將在今年底前改善移工直聘流程。（記者陳志曲攝）

首批印度移工可能今年引進

〔記者李靚慧／台北報導〕國際社會日益關注強迫勞動行為，去年巨大遭美國指控涉及強迫勞動，雖然巨大已為移工支付全數仲介費，但「暫扣令」仍未解除，勞動部規劃推動國對國直聘，部長洪申翰昨表示，將在今年底前改善直聘流程，並透露首批一千名印度移工可能今年引進，期望原訂五％的直聘目標可以提高。

洪申翰昨於立法院社會福利及衛生環境委員會進行專題報告，多位立委關注國內直聘流程，因責任商業聯盟行為準則要求「移工不付費」，但「零付費」趨勢已非僅限電子業和科技產業，更擴展至代工業，包括汽車、醫療設備、包裝加工業，其協力廠商、承攬商、人力仲介，甚至外籍移工的來源國，都須遵循相關的準則。

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民進黨立委林淑芬質疑，一名移工三年仲介費達六千美元，大企業有能力全額負擔，國內使用移工的雇主九成是中小企業，不但面對仲介時缺乏話語權，也無力負擔高額的費用，勞動部雖推動直聘，但目前真正使用直聘的比率僅二．七％。國民黨立委王鴻薇表示，國內直聘使用率極低，主因民眾若想自行聘僱移工，常因行政程序過於複雜、文件勾選錯誤即被退件，最終放棄直聘，轉回找仲介公司。

立委要求勞動部應效法韓國全面執行國對國直聘，洪申翰表示，目前已研究韓、日制度，承諾三個月內提出直聘流程檢討方案，提升國內雇主、移工的媒合流程，今年底前改善直聘流程。

另，台灣二〇二四年二月與印度簽訂勞工合作備忘錄（MOU），同年底召開雙邊工作層級會議，敲定首批將引進一千名印度移工，其中五％採直聘。洪申翰昨透露，今年一月勞動部次長陳明仁已率團訪問印度，目前正與印度就行政流程、文件檢核、健檢品質等細節進一步確認，首批印度移工可能在今年引進。

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