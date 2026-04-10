政院修法 扣留移工護照最重罰30萬

行政院會昨日通過「就業服務法」修法。（記者鍾麗華攝）

雇主與仲介不得「代為保管」 即便勞工同意也不可留置

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國針對強迫勞動議題啟動三〇一調查，行政院院會昨通過「就業服務法修正草案」，雇主與人力仲介不得「代為保管」勞工身分證、護照或居留證等重要文件；違法將處六萬至三十萬元罰鍰，情節嚴重者最重處停業一年或廢止設立許可。

情節嚴重 停業一年或廢止許可

勞動部表示，為協助台灣企業提升國際競爭力，防制供應鏈中的強迫勞動風險，接軌國際勞工組織（ILO）公平招募倡議及強迫勞動十一項指標等國際規範，以達成「禁止扣留證件」的核心指標，行政院昨通過「就業服務法」修正草案。

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現行條文規範，禁止雇主、仲介違反求職者或員工意願扣留其身分證明等文件，修法後即便「勞工同意也不可以」，無論本國勞工或移工都適用。

草案明定，雇主於招募或僱用時，「不得」有留置求職人或員工身分證明相關文件、侵占財物等情事，且明定私立就業服務機構及其從業人員，不得有留置求職人或勞工身分證明相關文件、侵占財物或收取保證金（不分名目）等情事。

未來雇主與人力仲介不得「代為保管」勞工身分證、護照或居留證等重要文件；若雇主或人力仲介違反新法規定，將處六萬至三十萬元罰鍰；人力仲介違反情節嚴重者，最重處停業一年或廢止設立許可，雇主則廢止現有聘僱外國人許可並管制申請案件。

對於修法是否為呼應台美對等貿易協定（ART）中對勞動保障的要求，以及因應美方啟動三〇一條款調查等，行政院發言人李慧芝表示，ART是因應三〇一條款調查最有利的基礎，美國貿易代表署來函說明三〇一調查時，也肯認台灣在ART中的承諾。

李慧芝表示，政府為因應美方三〇一調查已多次召開跨部會會議，進行整備，政府核心目標不變，就是要維護國家與產業最大利益，鞏固相對優勢與最佳待遇。

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