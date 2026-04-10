渣打估西德州原油年中回落至75美元

渣打銀行首席投資辦公室（CIO）指出，中東局勢對原油供應的衝擊預計在4至6週達到高峰後降溫，預期西德州原油（WTI）年中可能回到每桶75美元。（法新社資料照）

油價漲勢 4～6週達高峰後降溫

〔記者吳欣恬／台北報導〕渣打銀行首席投資辦公室（CIO）昨發布全球投資展望指出，中東局勢對原油供應的衝擊預計在四至六週達到高峰後降溫，預期年中西德州原油（WTI）可能回到每桶七十五美元；對於近期受到美伊戰爭影響而大幅回檔的金價，渣打逆勢上調未來一年黃金目標價至每英兩五七五〇美元。

渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪表示，今年美國經濟不會衰退，經濟軟著陸機率達六成。他分析，目前全球原油市場仍供過於求，且中東局勢對原油供應的實質衝擊預計在四至六週內會達到高峰後降溫；因此，渣打將西德州原油（WTI）未來三個月目標價定在每桶七十五美元 。

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渣打認為，雖然油價推升短期通膨疑慮，但美國聯準會官員傾向忽略短期波動。從數據來看，美國就業市場雖然表面數字不錯，但薪資成長動能正在減弱，且前幾個月的數據頻頻下修，顯示經濟動能確實放緩，渣打預測聯準會下半年仍有降息一至二碼的空間。

此外，近期美元走勢受油價飆升牽動的避險需求支撐，美元指數有機會回測一〇〇關卡，但中長期仍預期較為疲弱，渣打預期未來十二個月美元指數將可能逐步回落至九十六，一旦中東局勢趨緩，美元將面臨回落壓力。

未來一年 黃金目標價上看5750美元

美伊戰爭發生後，國際金價迅速回落，三月中跌破每英兩五千美元。但劉家豪表示，近年來多國央行積極增持黃金，但中東戰火造成油價飆升，各國需要更多外匯支付油價，因此短期內暫停購買黃金，但各國央行在相對低點時仍會重新布局；加上市場發現黃金除避險外，還提供較好的流動性，出現緊張情勢降溫、金價反而上漲的情況。因此，渣打上調黃金目標價，預期未來三個月及十二個月將分別達到每英兩五三七五美元與五七五〇美元。

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