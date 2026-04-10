伊朗再封海峽 油價又飆 股市挫

以色列對黎巴嫩進行大規模空襲後，伊朗再度封鎖荷姆茲海峽；週四MSCI AC亞太指數下跌0.9％，其中南韓股市收跌1.6％。（歐新社）

西德州、布蘭特期油分別上漲4.7％、3.3％ 美股期指走跌

〔編譯盧永山／綜合報導〕美伊停火兩週的協議，八日生效後不到廿四小時便處於破局邊緣！伊朗指控美國在停火首日已違反談判框架中的三項關鍵條款，再度封鎖荷姆茲海峽；美國總統川普也放話，稱美軍將繼續在波斯灣部署直到協議達成，導致油價再度飆漲，週四亞太股市和歐股下跌，美股期指也走低。

在以色列對黎巴嫩進行大規模空襲後，伊朗官媒宣布已再度封鎖荷姆茲海峽。受此影響，週四西德州中級原油期貨價格大漲四．七％，每桶報九十八．八五美元；布蘭特原油期貨價格上漲三．三％，每桶報九十七．九一美元。

請繼續往下閱讀...

巴黎Tikehau Capital資本市場策略師杜因（Raphael Thuin）表示：「市場對停火協議和即將進行的談判多所懷疑，最大的問題在於，這場危機結束後，全球經濟會是什麼狀態。」

週四MSCI AC亞太指數下跌〇．九％，其中南韓股市收跌一．六％，日本股市收跌〇．七％。道瓊歐洲六百指數午盤下跌〇．五％，道瓊期指下跌〇．四％，標普期指下跌〇．三％。

高盛︰海峽再封1個月 布蘭特將漲超過100美元

高盛警告，荷姆茲海峽若繼續遭封鎖一個月，今年其餘時間布蘭特原油價格將超過一〇〇美元。此外，能源研究公司Kpler預估，美國四月石油出口將由三月的每日三九〇萬桶激增約三分之一至五二〇萬桶，創紀錄最高，因為伊朗戰爭導致荷姆茲海峽被封鎖，迫使亞洲國家尋找其他油源。

彭博則引述消息人士報導，在美伊達成停火兩週協議後，卡達正動員工程師與作業人員，希望恢復液化天然氣（LNG）出口設施的生產，但實際增產速度仍不明朗，且關鍵仍在荷姆茲海峽必須能順利通行。

國際能源總署（IEA）表示，伊朗戰爭導致目前的能源危機超過了過去三次的水準，迫使依賴能源進口的國家轉向發展太陽能和風能，以實現國內能源自主。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法