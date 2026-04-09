財經青紅燈》塑膠袋之亂

停戰訊號未解供應焦慮，塑膠袋市場進入觀望期。（記者廖耀東攝）

■鄭琪芳

2月28日美伊戰爭爆發，荷姆茲海峽遭封鎖，帶動國際油價飆漲，不僅汽柴油價格上漲，也出現「塑膠袋之亂」，政府除協調增產及調度外，近日檢調更分案偵辦台塑石化是否涉「假減產、真哄抬」，台塑化則澄清絕無此事，目前事實真相待釐清。不過，由於許多民眾已養成自備購物袋習慣，加上塑膠袋占CPI權數極低，這波塑膠袋短缺對消費者影響其實不大，但對攤商、外賣等確實造成影響。政府除解決當前問題外，藉著這起事件，或可重新檢討減塑政策。

民進黨立委鍾佳濱日前質疑，台塑化疑似「假減產、真哄抬」，中東戰爭2月28日爆發，台塑聚烯事業部3月2日就發函客戶將減產，因上游台塑石化減產，乙烯和丙烯供應量將減半；接著3月10日宣布漲價且供應量再減半，只剩25％；台塑再配合增產、高價獲利。若真如立委所言，台塑在戰爭爆發之初即發函客戶減產，確實啟人疑竇，希望檢調能盡快查清真相，以釐清「塑膠袋之亂」的源頭，進而平息這起風波；如果查無此事，也可以還業者清白。

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然而，這起「塑膠袋之亂」也凸顯「減塑政策」面臨瓶頸，政府推動減塑逾20年，儘管不少民眾已養成自備購物袋習慣，但因外送興起，近幾年塑膠袋、塑膠餐具內銷量不減反增，塑膠袋內銷量從2020年的17.9萬噸增至2024年的23.4萬噸。因此，面對「塑膠袋之亂」，除了解決當前供應問題外，政府也應重新檢討減塑政策，顯然，在外送熱潮下，目前減塑成效面臨挑戰，如何調整政策內容、擴大政策力道以提升成效，正是政府應思考的問題。

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