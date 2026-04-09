盤勢分析》外資大買1177億元 台股指數狂飆1531點

台股昨開高走高，歡聲雷動全面噴出，逾120檔個股亮燈漲停。（資料照）

在美伊戰爭暫時停2週的好消息帶動下，油價崩跌，激勵美股盤後期指及日韓股市跳漲，台股昨開高走高，歡聲雷動全面噴出，逾120檔個股亮燈漲停，金像電（2368）一度漲停攻上千元，盤中閃現41千金，數量再創新高；台積電（2330）強彈4.84%，股王信驊（5274）、股后穎崴（6515）雙雙漲停，信驊收12615元再創新天價。PCB、矽光子、低軌衛星、散熱、半導體設備、記憶體等個股暴衝，上月狂賣台股近兆元的外資跪著回補1177.7億元，創第2大單日買超金額，加權指數終場狂飆1531.56點，創第2大漲點，收在3萬4761.38點，成交量放大至8903億元。

保德信市值動能50 ETF經理人楊立楷指出，經過昨日強彈，快速扭轉台股技術面，距歷史高點3萬5579.34點僅差不到千點，千金股家數更是上衝至40檔，未來一旦國際地緣政治干擾塵埃落定，千金俱樂部成員有望續增。但後續仍須慎防短線地緣風險可能再度牽動市場情緒，歷史經驗顯示，當製造業景氣處上升週期時，股市行情仍多由景氣引導而非通膨，因此這波股市估值修正，反而為台股等具備AI產業優勢的市場提供良好進場配置機會。

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3大法人昨合計買超1579.2億元，其中外資買超1177.7億元、投信買超42.8億元、自營商買超358.6億元；外資台指期淨空單昨小增1128口，累積外資台指期淨空單約3.24萬口。（記者卓怡君）

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