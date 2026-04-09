穩住辜家起家厝 張安平找上辜仲諒

台泥佈局綠能和能源事業，斥資逾百億興建的三元電池廠正開花結果，去年卻因火災意外重擊台泥電池事業。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕以公營模式起家的台泥（1101）今年將屆滿80歲，1954年民營化首任董事長為板橋林家的林柏壽，並於1962年上市，成為台灣第1家掛牌的上市公司；1973年鹿港辜家辜振甫接任台泥董事長，自此台泥在辜家主導下，開疆闢土，打造為年營收逾千億元的台泥集團。

2001年辜振甫長子辜啟允病逝，打亂了接班佈局，2003年辜振甫將台泥董事長的棒子交給次子辜成允，當年辜振甫並同步與侄子辜濂松進行「寧靜分家」，確立和信和中信兩大體系分治，和信辜家主導傳產（台泥）、中信辜家則主導金融（中信），各自發展。

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未料，辜成允2017年意外跌倒驟逝，辜成允妹婿、也是嘉新水泥（1103）第2代張安平臨危受命接任台泥董事長；張安平曾說，這不在他的人生規劃中，接下台泥董事長是主動扛起的家族責任、及對岳父辜振甫的承諾，希望穩定局勢。

張安平接任台泥董事長後觀察到中國水泥業恐面臨大盤整，積極降低對中國水泥的依賴，佈局綠能和能源事業，並從台灣和中國市場，拓展至歐洲市場。

斥資逾百億興建的三元電池廠正開花結果，去年卻因火災意外重擊台泥電池事業佈局，讓張安平相當自責，過去8個月來張安平積極想方設法穩定大局，但投資人依舊信心不足，造成股價直墜。

現年74歲的張安平，找了鹿港辜家第4代核心人物辜仲諒入股台泥，成為台泥長期策略性股東，對於穩住辜家「起家厝」（台泥）有關鍵性的意義，也為台泥未來接班佈局埋下更多的可能性。

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