進度延宕+資金壓力 中石化喊賣京華廣場

斷尾求生? 中石化董事會昨通過京華廣場資產處分案，圖右為中石化總經理陳穎俊。（擷取自證交所）

〔記者張慧雯、徐義平／綜合報導〕京華城一審宣判甫出爐，中石化（1314）昨日召開重大訊息記者會，宣布董事會通過京華廣場資產處分案；商仲業者分析，想處分資產首先要解除假扣押，再者目前京華廣場處於工程停擺狀態，後續如何放棄20%容積獎勵並進行變更，進而取得台北市政府受理施工勘驗，讓工程能繼續興建，才可能會有業者願意接盤。

商仲業者分析，「京華廣場」首先要解決解除假扣押，才有機會讓業者接盤。（記者徐義平攝）

關鍵第一步 解除假扣押

中石化總經理陳穎俊與子公司鼎越開發總經理陳文可表示，鼎越的京華廣場開發案受到各種外界因素影響，進度大幅延宕、專案不符合預期，同時增加許多成本更有還款壓力，經過審慎評估，決議以容積率728%為基礎（基本容積率560%加上30%容積率移轉），授權董事長尋求合法合理的解決方案。

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陳文可也補充，目前最關鍵的外部程序就是要「排除土地扣押」，只要法律障礙一清掉，就能增加買家接手的意願，讓現金盡快入帳。

回顧2019年9月底，中石化旗下的鼎越開發以372億元取得京華城產權，「京華廣場」基地面積約4986.7坪、每坪土地取得成本近746萬元；經過近幾年來風風雨雨，商仲業者認為，該案目前爭議大，即便後續要出售，若以當初取得總價372億元，再加計容積移轉成本及已花費的營建工程費用等，開價可能會很嚇人。

僅一審判決 售出恐耗時間

商仲業者指出，最簡單的方式是以帶建照的土地模式出售，而以目前區域土地行情來看，可能會不如當初取得的所有成本與花費，且最大的前提是必須要能先解除假扣押，才會有業者願意接盤；以目前僅一審判決出爐的現況來看，「京華廣場」真的要能售出恐還需要時間。

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