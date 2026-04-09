資安疑慮 封殺中國產品 印度改買台美德監視器

印度因數據安全疑慮，正避免高速公路收費站使用較廉價的中國製高速攝影機，改採台灣、美國與德國供應商的產品。（中央社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，知情人士透露，印度因數據安全疑慮，正避免高速公路收費站使用較廉價的中國製高速攝影機，改採台灣、美國與德國供應商的產品。

消息來源說，印度官員已接獲指示，避免從中國進口敏感技術，並汰換目前使用的中國製攝影機；印度正推動一項更換高速公路收費站攝影機的計畫，以便讓駕駛人無須減速繳費，維持交通順暢安全。

請繼續往下閱讀...

高速公路收費站 汰換監控設備

知情者說，印度國家公路管理局（NHAI）已選定三家公司，採購用於一一五〇個收費站的攝影設備。這三家公司分別為台灣台達子公司晶睿通訊（VIVOTEK）、德國工業零件製造商博世，以及總部設在芝加哥的摩托羅拉系統。NHAI、印度資訊部與上述三家企業皆未回應彭博的評論要求。

知情者表示，儘管這三家供應商的高速攝影機較中國產品昂貴，但新德里的立場源於擔心中國製造的產品或設備可能被用於情報蒐集，尤其在軍事衝突期間。

消息來源也透露，印度標準化檢驗與品質認證中心（STQC）正對高速公路收費站的攝影機、監視器，以及政府單位佈署的其他設備進行檢驗，以確定其來源，僅批准不含中國關鍵零組件的產品。

印度經濟時報近日報導，出於相同的安全疑慮，印度政府據悉正考慮禁止海康威視、浙江大華等中國公司出售聯網監視攝影機與其他視訊設備。

儘管新德里和北京之間的外交關係近期有所緩和，但對中國視訊設備的打壓顯示，兩國數十年的邊界衝突導致表彼此之間存在深刻的信任問題。

華府二〇二一年公布的「一二六〇H清單」已擴大至超過一三〇家中企，這些公司被控與中國軍方有關聯，或可能損害美國產業；另繼美國以國家安全為由封鎖華為後，英國也禁止通訊基礎設施的關鍵零組件使用華為產品。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法