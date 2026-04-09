五月川習會 聚焦貿易議題 美中擬設委員會 劃定無爭議商品界線

彭博報導，美國貿易代表葛里爾力推成立一個美中貿易委員會，以確定哪些是美中應該相互貿易的非敏感商品。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕彭博報導，美國貿易代表葛里爾力推成立一個美中貿易委員會，以確定哪些是美中應該相互貿易的非敏感商品，同時淡化雙方成立類似的投資委員會可能性。此番談話顯示，貿易議題可能是五月中旬川習會的焦點之一。

葛里爾七日出席華府智庫哈德遜研究所的活動時表示：「我們正在考慮建立一種機制，以便與中國合作、確定哪些是應該相互貿易的非敏感商品，掌握這個狀況，然後搞清楚這些商品的流動應該是什麼樣子，這樣我們就更有能力討論更棘手的問題。」

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葛里爾、美國財長貝森特和中國副總理何立峰在最近一次於巴黎舉行的貿易談判中，就曾討論設立一個貿易委員會；這場於三月舉行的會議目的在為春季登場的川習會鋪路。

投資計畫討論 美擬淡化處理

巴黎貿易談判也觸及到成立一個美中投資委員會，但葛里爾認為可能難以實現，並表示目前有關投資是較零散的議題，貿易問題則非常具體。他說：「我認為我們與中國的關係目前還不到需要討論投資計畫的地步，對吧？」

五月中旬的川習會預計將聚焦於關稅和貿易議題，也可能宣布一些商業交易，包括先前討論過的中國向波音公司購買五〇〇架客機。

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