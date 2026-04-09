政府穩油價 3月CPI僅年增1.2％

主計總處表示，政府採取穩定物價措施，有效減緩原油上漲對CPI衝擊。（資料照）

消費者物價指數 連續11個月低於2％

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處昨公布三月消費者物價指數（CPI）年增一．二％，連續十一月低於二％，若排除春節因素，為近五年最小漲幅，主因水果大跌二成三，油料費雖月漲六．四九％、但年跌〇．三三％；至於十七項重要民生物資，三月平均年增一．七九％，其中雞蛋漲幅大幅收斂。主計總處表示，政府採取穩定物價措施，有效減緩原油上漲對CPI衝擊，但油價上漲會遞延反映到四月，加上機票等上漲，預料四月CPI漲幅明顯大於三月，但應會低於二％。

油價上漲效應遞延 4月增幅恐擴大

主計總處專門委員曹志弘說明，三月OPEC原油較二月上漲逾七成，但政府祭出擴大平穩機制，三月油料費僅月漲六．四九％，國內油費漲幅只有國際油價漲幅的九％，甚至較去年同月下跌，加上水果下跌對CPI影響約〇．六個百分點，因此三月CPI漲幅明顯趨緩。不過，三月新台幣計價進口物價指數年增四．八三％、創三十八個月最大漲幅，進口物價會遞延一、二季影響到CPI，後續對廠商生產成本的影響須持續關注。

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根據調查，三月CPI較二月下跌〇．五一％，較上年同月則漲一．二％。七大類中，以雜項類年漲三．二％最多，主因金飾及珠寶等個人隨身用品漲十六．三四％，理容服務費也漲二．一八％；教養娛樂類年漲二．〇九％次之，主因電腦、其他電腦設備及軟體等漲四．五九％、娛樂服務也漲二．六三％。

另，居住類年漲二．〇二％，主因房租漲一．八六％，加上燃氣、電費及家庭管理費用各漲七．五一％、五．七八％及四．七八％；食物類則年跌〇．二二％，主因水果供量增加而下跌二十三．三二％，但蛋類、肉類及外食費分別漲五．五七％、四．〇八％及二．九二％。

至於行政院穩定物價小組關注的十七項重要民生物資，三月平均年漲一．七九％，其中雞蛋漲六．五九％最多、但漲幅明顯收斂，豬肉續漲六．二三％，米價也漲四．一一％；但沙拉油、調理油跌二．一一％，奶粉跌一．九九％。

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