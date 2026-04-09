荷姆茲拚解封 逾800船隻排隊等脫困

美國與伊朗達成停火兩週協議，使荷姆茲海峽有望暫時開放，讓滯留波灣的逾八百艘船隻露出脫困曙光。（路透檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國與伊朗達成停火兩週協議，使荷姆茲海峽有望暫時開放，讓滯留波灣的逾八百艘船隻露出脫困曙光。國際海事組織（IMO）統計，至三月底約有兩萬名船員受困相關船隻上，這些船員面臨物資逐漸短缺、疲勞與精神壓力的境況。

彭博報導，亞洲、中東與歐洲船東對荷姆茲海峽可能開放的消息感到既欣慰又謹慎。八日該海峽的交通量並未出現立即改變，總部設在東京的日本郵船株式會社發言人說︰「我們密切關注局勢發展」。

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過去六週，這條全球最繁忙的能源運輸要道，通行量較承平時期的每日一三五艘，驟降至僅零星程度。

受困船隻 運輸能源占大宗

能源市場情報公司Kpler的數據顯示，運輸能源的船隻占受困大宗，目前包括四二六艘運載原油與清潔燃料的油輪、三十四艘液化石油氣運輸船，以及十九艘運載液化天然氣的油輪，其餘為運載貨櫃或農業、金屬產品等乾散貨物的船隻。

保險經濟公司萊韜悅亞洲海事業務主管哈特表示，停火計畫是必要的一步，但只是第一步，「即使在兩週的時間窗口內，我們預期荷姆茲海峽將以循序漸進的方式、而非一下子恢復」。

貿易商與船東目前密切關注哪些船隻開始嘗試通行該海峽，及通行狀況。截至八日上午，超過一千艘船隻聚集在杜拜與豪爾法坎附近海域，等待通過荷姆茲海峽。

美國前情報顧問普雷根特指出，這只是暫時停火的第一天，「我們可能看到伊朗政權控制誰可通行、誰被收取費用、誰被拒絕通行」。

船舶追蹤數據顯示，自停火協議宣布以來，首批嘗試離開海峽的兩艘船隻似乎於八日上午駛向伊朗的拉臘克島與葛希姆島；其中一艘是懸掛伊朗國旗、遭美制裁的Tour二號。

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