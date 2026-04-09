美伊停火 全球股市大漲 油價崩跌

美國和伊朗達成停火兩週協議，週三全球股市大漲，台股也飆漲一五三一點，創下史上第二大漲點。（中央社）

通膨壓力減輕 交易員押注Fed將按計畫降息

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於美國和伊朗達成停火兩週協議，中東衝突未進一步升級，週三全球股市大漲，油價則出現近六年來最大跌幅；油價崩跌使通膨壓力減輕，交易員押注美國聯準會（Fed）會按原定計畫降息，美元聞訊下挫，金價和美國公債價格走高。

美元聞訊下挫 金價走高

在美國總統川普下達最後通牒的不到兩小時，美國和伊朗達成停火兩週協議，伊朗同意重新開放荷姆茲海峽，週三西德州中級原油期貨價格重挫十八．三％，每桶報九十二．二五美元，布蘭特原油期貨價格大跌十六．五％，每桶報九十一．二五美元。

請繼續往下閱讀...

中東局勢緩和，也使全球股市勁揚。週三MSCI AC亞太指數暴漲五．一％至五週以來最高，其中日本股市收漲五．四％，南韓股市飆升六．九％，因交易員押注油價下滑，將有助於抑制通膨和恢復經濟成長。週三道瓊歐洲六〇〇指數大漲三．八％，為去年四月以來最大漲幅，道瓊開盤大漲近三％。

三井住友信託資產管理公司首席策略師上野裕之（Hiroyuki Ueno）表示：「這對市場來說是一種解脫，至少在短期內，局勢已經緩和下來。伊朗實際上已經回到談判桌前，這是向前邁出的一步。現在市場會有一種感覺：高油價不太可能持續太久。但從這裡開始並不保證一切都會順利，投資人不應操之過急。」

美國十年期公債殖利率下跌〇．〇四個百分點至四．二％，日本和澳洲同天期公債殖利率也走低，因油價下跌減輕通膨壓力，使交易員押注Fed今年會按原定計畫降息兩次。彭博美元指數聞訊下跌一．二％，黃金期貨價格一度上漲三．二％，每盎司報四八五〇美元。

不過，仍有一些投資人抱持懷疑態度。Astris Advisory日本公司策略主管紐曼（Neil Newman） 表示：「前景端賴於停火能否維持，目前我沒有多大信心停火將會維持。因此，我認為這是非常脆弱的解脫。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法