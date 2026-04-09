美伊停火兩週 重啟荷姆茲海峽 200萬桶原油 裝船將運台

美伊協議停火，台灣中油董事長方振仁昨表示，中油有一艘原油輪已裝船、約200萬桶，將會排隊出貨、運抵台灣。（記者塗建榮攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統川普宣布與伊朗達成為期二週的停火協議，並立即且安全重啟荷姆茲海峽。台灣中油董事長方振仁昨表示，中油有一艘原油輪已裝船、約二〇〇萬桶，將會排隊出貨、運抵台灣；另中油也洽談自紅海、阿曼出口的四艘油輪，四月中啟運、估五月起陸續抵台，合計共八〇〇萬桶原油可供應。

台灣中油：1艘原油輪 排隊出貨

立法院昨邀請經濟部、中油進行「中油公司增資專案報告」。民進黨立委蔡易餘關心中東戰事緩解，對中油在油氣調度上是否有實際幫助？方振仁回應說，波斯灣內原本就有一艘已裝船的油輪，先前因戰爭影響，無法運出荷姆茲海峽，戰事緩解期間可排隊運出，一船約是二〇〇萬桶，對國內油品供應會有很大幫助。

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至於天然氣載運方面，方振仁坦言，在中東戰事爆發前，已有六艘天然氣船運出；另外六船依合約要給台灣，但發生戰爭後並沒有裝船，因此並無中東的天然氣船會在這二週戰事停火期間抵台。

紅海、阿曼4油輪 5月陸續抵台

國民黨立委賴士葆關心戰爭至今，是否有從荷姆茲海峽出來的油輪運抵台灣。方振仁表示，並無中東油輪進到台灣，但中油與原油供應主要來源的沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等業者洽談，有二條路線可行，沙國可透過紅海運出，阿拉伯聯合大公國則是經由陸運管線，可送到阿曼，再往外運出。

方振仁補充，最快在四月中旬後，經由上述二條路線的油輪可陸續運往台灣；中油目前掌握與洽談中的有四艘油輪，一艘約是二〇〇萬桶原油，四艘就是八〇〇萬桶，最快五月初陸續抵台，估計每月約一艘油輪。方振仁解釋，陸上原油儲槽容量也是有上限，在能裝得下的前提下，都會照計畫走，若裝不下就會透過船期來配合調整。

但蔡易餘提醒，伊朗曾考慮封鎖曼德海峽，要求中油需做最壞打算。方振仁說，萬一荷姆茲海峽、曼德海峽二處都遭封鎖，中油也已接洽採購西非、東南亞、美國等地的原油。

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