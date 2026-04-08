元大納斯達克精選ETF登場 4/8起募集

元大納斯達克精選ETF登場 4/8 起募集。（元大投信提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕看好AI應用遍地開花，科技動能將大爆發，元大投信宣布「元大納斯達克精選（009820）」4月8日至14日募集，發行價10元。

元大投信指出，「元大納斯達克精選」ETF所追蹤的納斯達克100增強成長指數，是從納斯達克100指數成分股100檔中精選出30檔，簡言之就是「兵貴在精、不在多」，若以此指數回測2006年11月30日至2025年底間，報酬率高達2403%，遠超過同期間納斯達克100指數的1310%。

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元大投信表示，觀察美股七巨頭的股價變化可發現，近期漲幅表現並不佳，因此，投資邏輯必須從挑選「大市值」改為挑選誰最有「成長性」，沒有成長性，就無法轉化為獲利提升。

針對不少投資人害怕AI泡沫化，元大投信認為，在NVIDIA GTC上，執行長黃仁勳指出，2027年AI基礎設施需求將達1兆美元，顯示AI仍是全球科技主趨勢；有三大理由支持AI持續成長，首先，2026年CSP資本支出預估超過7000億美元，持續推動基礎建設，第二，企業AI滲透率將由37%提升至74%，應用需求快速擴大，第三，AI已從模型訓練邁向實體與應用落地，帶動新一輪商業化。

元大投信指出，目前AI龍頭獲利穩定、估值合理，經過修正後更具吸引力，同時，「元大納斯達克精選」預計4月底進場，根據過去10年統計顯示，此時點正好是美國科技股財報出爐的階段，4月底進場最具有優勢，隨著持有時間拉長，平均報酬率也會逐步拉升。

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