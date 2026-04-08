財經青紅燈》實價從地板變天花板

房市買氣低迷，越來越多待售中古屋就直接以實價當作開價，頂多再讓利3%至5%，也導致目前的實價從過去房市熱絡時的房價「地板」，轉而成為成交「天花板」。（記者徐義平攝）

房市買氣低迷已近一年半，即便交易量已出現築底現象，但要想回到過往的熱絡，目前看來機率偏低；但若要讓房市交易回到正常供需水準，仍取決於買賣雙方對於房價認知落差是否拉近，尤其是央行總裁楊金龍對於目前房價修正幅度仍未感到滿意。

不過，目前多數待售中古屋開價，已不像過去實價往上加3成，反而以近1年社區平均成交實價當作基期，再往上加一點，保留小幅議價空間，甚至越來越多待售中古屋就直接以實價當作開價，頂多再讓利3%至5%，也導致目前的實價從過去房市熱絡時的房價「地板」，轉而成為成交「天花板」。

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今年第一季央行理監事會議，總裁楊金龍公開喊話建商共體時艱、適度讓利。回顧2023年9月19日、第七波選擇性信用管制以來，從預售案開價來看，多數新建案開價已沒有過往要挑戰區域新高氣勢，逐步回歸區域行情，還有建商董座喊出打7折的口號，開價已鮮少出現漫天喊價情形。

這一年半來，的確也出現少數銷售中的預售案真的降價，例如新竹湖口、台南等新案，甚至把已簽約的買家call回，每坪直接降幾萬元，並與買家重新簽約，對比第一次的簽約總價，每戶購屋總價減少幾十萬到百萬元的降價空間。

不過，多數銷售中建案不願意直接降價，反而透過3至8年優惠分期付款，或是包裹裝潢、送家電的「讓利」模式，希望後續「讓利」銷售的戶別，在實價揭露上，與第七波選擇性信用管制上路前已賣戶別的實價落差沒有那麼大。

近期有某家建商拋出，購買預售屋民眾除按照工程期款付款模式外，也可多預繳50萬到100萬元的自備款，讓建商幫忙投資，等到要交屋時，就可以賺回50萬到100萬元的交屋款。該方式是否符合相關法規仍有待商榷，但可看出建商對回收資金的「極度渴望」。（徐義平）

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