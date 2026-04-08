熱門股》外資掃貨4.91萬張 聯電強彈

外資昨買超4.91萬張，聯電盤中亮燈漲停達58.9元，最後收58.3元。（資料照，記者洪友芳攝）

受到成熟製程代工價格陸續調漲的利多激勵，聯電（2303）昨股價反彈，盤中亮燈漲停達58.9元，最後收58.3元，上漲4.7元，成交量達16.38萬張，其中，外資買超4.91萬張、排名買超之首，投信買超2262張、自營商買超2237張，三大法人共買超5.36萬張。

成熟製程晶圓代工近期需求回溫，紛傳出調漲價格，中國第三大晶圓代工廠合肥晶合集成（Nexchip），將自今年6月1日起全面調漲晶圓代工價格10%；世界先進（5347）也自4月起調漲價格10%；供應鏈也傳出聯電調漲價格。市場預期代工價格調漲，有助各家營收與獲利成長。

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聯電前2月合併營收402億元，年增5.81%，3月營收預計今日公布，法人預期將較上月成長，第一季營收將較去年成長。儘管8吋廠產能利用率相對較低，聯電因12吋廠22/28奈米製程投片量成長，預期第一季晶圓出貨量較上季持平。（記者洪友芳）

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