AI伺服器晶片出貨旺 信驊3月營收創新高

威剛董事長陳立白。（資料照，記者洪友芳攝）

〔記者卓怡君、洪友芳／綜合報導〕股王信驊（5274）受惠AI伺服器BMC（遠端伺服器控制晶片）出貨持續大增，3月合併營收12.3億元，月增22.2%、年增63.6%，再飆歷史新高，為連續第5個月創下單月營收新高，首季合併營收31.4億元，季增28.7%、年增52.3%。

信驊董事長林鴻明。（記者卓怡君攝）

營收連5月創高 Q1年增52.3%

信驊上月將2030年BMC市場規模（TAM）預估上修至6577萬台，先前為4650萬台，約上調41%，主要反映AI相關應用帶動的一般伺服器需求顯著增強。其中，傳統通用伺服器需求預期維持穩定，年成長約5~6%，AI相關通用伺服器則預期今年加速成長，年增率達40%。隨著全球雲端資本支出今年預計大增57%，在產品組合優化與出貨大增雙重助力下，信驊毛利率與獲利將進一步提升。

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威剛3月營收破百億

Q2合約價至少再漲4成

記憶體模組廠威剛（3260）昨公布3月營收達105.4億元，單月營收首度破百億元大關，月增47%、年增逾1.8倍，改寫單月歷史新高；第一季營收達261.1億元，年增1.6倍，再創單季新高，並已達去年全年營收近一半。

威剛表示，公司擁有多元客戶訂單需求及足量庫存後勤戰力，3月產品價量齊揚，其中，DRAM模組及SSD兩大產品銷售額，也各以70.6億元及27.4億元同創歷史單月新高。

展望第二季，威剛預估DRAM及NAND Flash合約價仍將漲至少40%，董事長陳立白更看好公司因工控及企業級新客戶的加入，單季營收及獲利將同步挑戰新高峰。且在全球燃起「龍蝦熱」的氛圍下，宣告AI應用主戰場已由一問一答的被動模式轉移至Agentic AI的主動模式，這也意味著AI對算力與儲存空間的需求，將會再以指數級的高速成長輾壓記憶體原廠的擴產速度，記憶體短缺的問題在新建無塵室及新增設備的物理極限下，估計2年內無有效解方。威剛將因提前布局供貨與開發新客群的策略奏效，2026年將迎績效最強的新篇章。

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