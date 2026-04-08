市占節節退 非中品牌車企墜寒冬

Skoda不會是今年最後一家退出中國市場的外國汽車品牌。（歐新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，隨著中國消費者不再青睞汽油車、轉向電動車，許多國際汽車品牌因銷售下滑和市占率萎縮，虧損不斷增加，可能被迫退出中國市場，或縮減業務規模。

月銷低於千輛恐遭淘汰

分析師指出，繼福斯集團旗下品牌Skoda日前宣布將退出中國後，在中國車市每月交付量不到一千輛的汽車製造商，已面臨生死存亡的局面，因為疲軟的銷售不足以彌補其製造和營運成本。去年Skoda在中國共出售一五二四一輛車，平均每月一二七〇輛。

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顧問業者上海明亮汽車服務公司執行長陳金柱表示：「Skoda不會是今年最後一家退出中國市場的外國汽車品牌，未來三到五年，中國市場的激烈競爭將導致汽車行業的進一步整併。」

AlixPartners大中華區共同主管戴爾（Stephen Dyer）去年表示，每月在中國銷量低於一千輛的汽車品牌，可能很快就會被淘汰。目前包括DS、Jeep、Infiniti和Peugeot（寶獅）等四個外國品牌，每月在中國的銷量約一千輛；其他如雪佛蘭和起亞，也陷入銷量下滑的惡性循環。

外國品牌市占降至34.7％

在中國市場，由於電動車銷量已超過傳統汽油車，外國品牌因向電動車的轉型速度緩慢，已被中國競爭對手超越。根據中國乘用車協會的數據，二〇二五年電動車在中國新車總銷量將占五十四％；目前外國品牌在中國車市的市占率已降至三十四．七％，遠低於二〇二二年的五十二．七％。

去年包括福斯汽車和寶馬汽車（BMW）在內的德國品牌，在中國車市的市占率達十五．四％，低於二〇二二年的二十一％。去年通用和福特汽車等美國品牌在中國的市占率為五．五％，低於三年前的八．五％。而去年豐田汽車等日本品牌在中國的市占率跌至十二．二％，三年前為二十％。

瑞銀表示，隨著中國車市迅速向電動車和智慧車轉型，外國品牌每年在中國的利潤損失上看二〇〇億美元，而對外國品牌的需求下降，也將導致中國汽車產能過剩約一千萬輛。

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