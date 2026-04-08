內捲重傷 中國5大車企淨利年減16%

中國車企因「內捲」衝擊，比亞迪等5家大型車企2025年的財報已全部出爐，合計淨利潤年減16％。（彭博資料照）

5年來首見 廣州汽車更陷上市15年來首次虧損

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據日媒報導，「內捲」正使中國車企的獲利能力蒙上陰影。比亞迪等五家大型車企二〇二五年的財報已全部出爐，合計淨利潤年減十六％，這是自COVID-19疫情爆發的二〇二〇年以來，時隔五年淨利潤首次減少。

包括比亞迪、上海汽車、吉利汽車、長城汽車、廣州汽車等年銷量超過一〇〇萬輛的中國大型車企，二〇二五年的合計銷售額年增七％，達二．一二兆元人民幣（下同，約新台幣九．九兆元），但淨利潤年減十六％至六〇〇億元，陷入「增收不增利」窘境；且五家車企的合計銷售額連五年增加，但增速放緩，其中有三家車企更出現淨利潤下降或虧損。

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中國汽車工業協會的統計顯示，二〇二五年中國新車銷量（含出口）年增九％，達三四四〇萬輛，與中國政府推出的舊換新補貼政策奏效，助低價位車型銷量增加有關。

不過，在中國車市過度競爭，又面臨生產成本上升、銷售價格下滑的壓力下，整體呈現「薄利多銷」的狀態，擠壓了各家車企的獲利空間。

以比亞迪為例，二〇二五年銷售額八〇三九億元，年增三％，但淨利潤下降十九％至三二六億元，時隔三年再度出現下滑。國內業務的毛利率僅十七％，低於海外業務的十九％，由於電動車的競爭加劇，低價位車型銷量增加，比亞迪車款的平均單價連續三年下降。

廣州汽車二〇二五年的銷售額下降十％至九六五億元，並出現八十七億元虧損，為該公司二〇一〇年在香港上市以來首次陷入虧損，銷量也年減十四％至一七二萬輛。

長城汽車二〇二五年銷售額年增十％至二二二八億元，但淨利潤年減二十二％至九十八億元，銷量則年增七％至一三二萬輛。

除了銷售競爭外，新技術研發的成本也在持續上升，進而影響各家車企的淨利潤。中國各家車企一直在開發電動車快速充電、駕駛輔助系統、智慧座艙等技術。比亞迪二〇二五年的研發費用年增九％，達五七九億元，較五年前增加七倍。

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