新制勞退8成一次領 勞保給付僅8趴

勞保老年給付是「保底」、而股市投資波動大，大多數勞工還是會選擇月領。（資料照）

勞退領完就沒了 一次領比重高

〔記者高嘉和、李靚慧／台北報導〕根據勞動部統計，新制勞退逾八成勞工選擇一次領，勞保老年給付則僅八％是一次領。官員舉例，勞保像是勞工互助保險、「活越久領越多」，但新制勞退像是雇主或勞方自提的「存款」、「領完就沒了」；勞保老年給付是「保底」、而股市投資波動大，大多數勞工還是會選擇月領。

台股去年大漲近八千點、漲幅逾二十五％；近來雖碰上中東戰火攪局，但到清明連假前，今年台股仍上漲逾十二％。相對去年新制勞退基金收益率十五．六％、勞保基金約十七．八二％，網路上又出現「投資專家建議」，稱勞動基金收益率比不上主動式ETF動輒二十五％到六十％的年報酬率，還不如一次領改去投資ETF。

請繼續往下閱讀...

勞動部官員解釋，相較於ETF可「押好押滿」台股，勞動基金強調保本與穩定報酬，台股占比僅約二成、且重押台積電，另約二成是國內債券與現金，其他是海外固定投資報酬率商品；「不該拿ETF與勞動基金直接比較報酬率」。

根據最新勞保精算報告，二〇一二年因擔憂勞保財務危機，當年湧入六．八萬件一次請領老年給付，但在政府掛保證「勞保不會倒」後，二〇二三年已大降至一．二萬餘件；官員說，勞保年金活越久領越多，是老年後基礎保障，選擇領年金者還是較多。

另勞動部最新數據，新制勞退二〇二四年選擇一次請領件數約十一萬五二三一件、占比八十二．六六％，按月請領件數為二萬四一六七件、比重約十七．三四％；一次請領平均約四十一萬餘元，按月請領約六萬二四二五元、折算每月約五二〇二元。官員分析，新制勞退是雇主按薪資提撥六％、勞方可再自提六％，像是存款、領完就沒了，因此一次請領比重才會與勞保年金完全相反。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法