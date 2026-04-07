提撥率20年不動 新制勞退月均僅數千元

勞團雖不斷要求提高雇主提撥率，但至今並未獲得政府回應。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕新制勞退基金去年大賺七四六九億元，平均每位勞工帳面可分紅達五．七八萬元。但勞團直言，這只是平均數字，因新制勞退上路後，雇主六％的提撥率從沒調整過，多數勞工退休後月領勞退僅數千元；所以勞動部前陣子才修正勞工退休金條例施行細則，讓申請月領的勞工可在三十日的猶豫期內，變更為一次領取。

勞團推算，對比舊制勞退退休金，依據勞工年資，工作每滿一年有二個基數，超過十五年每滿一年有一個基數，最高四十五個基數，新制對雇主負擔成本減少一半；勞團雖不斷要求提高雇主提撥率，但至今並未獲得政府回應。

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勞動部官員解釋，舊制勞退下領到退休金，必須在同一家公司工作滿十五年且年滿五十五歲，或工作滿二十五年，但中小企業平均延續僅十餘年，且勞工流動率高，為了解決「看得到、領不到」結構性困境，才自二〇〇五年七月起推行新制勞退，改為「個人帳戶可攜式」的「確定提撥制」。

如何讓勞退專戶「變大」，官員建議，除了注意雇主是否按月提繳，勞工也可自行額外提繳六％，本金越多才能有「錢滾錢」的複利效果。

根據勞保局官網案例，以勞工年滿六十歲、平均餘命二十三年、利率一．一四七三％，個人專戶結算累積金額一〇〇萬元，可領月退休金為四一一七元；若個人專戶結算累積二〇〇萬元，也只能月領八二三五元。

若參與新制勞退年限越短、月薪越低，以及須分攤領取的年限越長（愈早開始領），每月可領到金額就越少。官員強調，新制勞退實施僅二十年，多數現在正要退休的人，戶頭裡面的錢累積並不多，待實施時間延長，未來會更「有感」。

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