3管齊下 勞退月領翻倍有機會

A先生因「自提6％」、「績效亮眼」與「延後請領」等因素，若今年申請月退休金，每月可「翻倍」領超過2萬元。（彭博資料照）

自提+延後請領+績效亮眼 有人原本月領9千已可領逾2萬

〔記者李靚慧／台北報導〕自二〇一九年以來，台股自不到萬點漲至今年以來最高三萬五五七九點，新制勞退的一二九二萬帳戶每年帳面分紅頻創新高。四年前退休的A先生，退休當年試算勞退月領，每月僅可領約九〇〇〇元，當下決定把錢放在專戶中繼續投資；近日再試算，因「自提六％」、「績效亮眼」與「延後請領」等因素，若今年申請月退休金，每月可「翻倍」領超過二萬元。

A先生二〇二一年申請退休，參與勞退新制年資十六．五年，且同步每月自提六％退休金，到退休時勞退帳戶已逼近二四〇萬元；因越早領每月可請領金額越少，決定暫不請領。過去四年間，一度因二〇二二年台股重挫，當年帳面大虧十八萬元，所幸之後台股飆漲，今年三月公布分紅金額，勞退帳戶已增至近三七〇萬元。

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他今年再試算月領金額，根據勞保局「月退休金之平均餘命」表，退休時申請月退休金，須分攤至十九年計算，因延後請領，目前僅需分攤十六年，在自提六％、帳戶績效成長與請領期間縮短等因素下，月領可超過二萬元。

A先生坦言，可以拚勞退月領逾二萬的勞工，畢竟屬於少數；目前勞工經常性月薪中位數僅三．八萬元，雇主每月提撥僅二四〇六元，若未搭配自提，或薪資調高，至退休時，個人退休金專戶很難超過三〇〇萬元。

「新制勞退」領取的月退休金，需視個人退休專戶金額、及領取的年限二大條件計算；例如六十歲申請月領者，因國人平均餘命為八十三歲，必須分攤至二十三年來計算每月可領金額。

看好台股 不請領養大退休金

因看好台股未來表現，也信任勞動基金運用局操作績效，A先生今年仍決定暫不請領，讓近三七〇萬元的退休金「繼續長大」。

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