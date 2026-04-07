地緣衝突變數多 台股迎季線保衛戰

法人建議，近期國際消息多變化，一旦台股回測季線、反是進場時機點。（中央社資料照）

法人︰回測季線 進場時機

〔記者張慧雯／台北報導〕清明過後台股上演季線保衛戰！上週四台股由紅翻黑，終場下跌逾六〇〇點，不僅再度跌破三萬三〇〇〇點大關，今日開盤更面臨三萬二三〇〇點左右的季線保衛戰。所幸昨日日韓股市雙雙收紅，上漲一％以上；法人建議，近期國際消息多變化，一旦台股回測季線、反是進場時機點。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，全球金融市場皆被中東戰爭何時停火及油價走勢所牽動，台股也出現大幅震盪；以今年第四季油價回落到七十五美元之下，且非維持在一一〇美元極端高價的情境推測，這波油價上漲將使未來十二個月全球整體通膨率上升〇．八個百分點，影響GDP（國內生產毛額）約〇．四個百分點。

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她分析，從歷史經驗來看，地緣衝突對股市衝擊多不致演變成長期影響，台股若回測季線位置，反可視為良好的分批進場布局時點，畢竟台灣科技產業能見度佳，預期戰事干擾消除、止跌回穩後，仍為多方投資主軸。

野村投信認為，清明過後台股不脫震盪整理格局，但在AI（人工智慧）資本支出未見鬆動前，台股中期多頭格局仍可望延續，市場策略逐漸回歸「選股不選市」；結構性成長主題仍是資金關注焦點，低軌衛星產業受惠於全球衛星通訊需求擴張，以及市場對SpaceX潛在上市題材的想像，長線成長趨勢明確，投資人可逢低布局。

法人多主張，台股與美股連動性高，展望下半年，隨著期中選舉與股市壓力升高，預期美國將推出偏向刺激經濟的措施，相關政策效應可望在選前三至六個月逐步發酵；整體而言，下半年市場表現有機會優於上半年，投資人可趁低檔分批布局。

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