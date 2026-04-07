法人看好台灣經濟有撐 挺住油價衝擊

若今年全年國際油價每桶維持100美元之上，預估最多拖累今年台灣GDP（國內生產毛額）成長率0.9個百分點。（記者廖振輝攝）

若全年油價逾百美元 預估GDP最多下修0.9個百分點

〔記者張慧雯／台北報導〕中東戰爭推升國際油價，根據最新法人預估，若今年全年國際油價每桶維持一〇〇美元之上，預估最多拖累今年台灣GDP（國內生產毛額）成長率〇．九個百分點；因多數研究機構首季即陸續將台灣今年GDP由五％上修至八％以上，甚至接近九％，今年台灣經濟成長仍有強大支撐力道。

元大投顧最新報告將今年台灣GDP成長率由五．三％上修至八．七二％，但警告美伊緊張升溫，高能源價格恐是常態，而斷供才是真正風險。二種最大的風險是石化原料斷鏈，影響中下游塑化、紡織等相關產業；另天然氣斷供，工業與民生出現限電或停電危機，恐重創科技業產能。

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石化、天然氣若斷供 危機大

元大投顧依據投入產出表估算，若油價上漲一成，將拖累台灣GDP成長率〇．三六個百分點，預估今年國際油價每桶來到八十五美元時，在考量政府雙平穩機制、專案平穩機制、貨物稅減徵等，全年油料費估上漲十二％，拖累GDP成長率〇．四三個百分點；極端情況是國際油價每桶上升至一〇〇美元，估計油料費將上漲十八％，拖累GDP成長率〇．六五個百分點。

因國際原油大漲，全球經濟成長力也下滑，透過間接影響也將分別拖累台灣經濟成長率〇．一五個百分點、〇．二五個百分點；元大投顧預估，合計直接與間接效果，在原油每桶八十五、一〇〇美元兩種不同情境下，對台灣經濟成長率分別影響為〇．五八個百分點、〇．九個百分點。

上市營收創高 將推動消費

元大投顧預期，台灣上市公司今年全年營收可望突破五十五兆、創歷史新高，將推升非經常性薪資，直接轉化為強勁的消費動能；同時股市成交量屢創新高，帶動金融服務消費動能，且股市的財富效果也對消費動能有所挹注。

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