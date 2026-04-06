小資族搶進主動式ETF 受益人破百萬

台股強強滾，主動式ETF吸引非高資產的小資族搶搭股市列車！連續二十三週受益人數持續成長，總受益人數突破百萬大關。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台股強強滾，主動式ETF吸引非高資產的小資族搶搭股市列車！連續二十三週受益人數持續成長，總受益人數突破百萬大關。

受益人數連23週增長

主動式ETF自二〇二五年崛起、成為資本市場新寵兒，吸引大量投資人關注。法人認為，主要是去年台股大漲，主動型ETF報酬率狂飆，以主動統一台股增長為例，去年報酬率超過七成，相較於被動式ETF報酬率僅接近五成，散戶資金漸漸朝主動式ETF靠攏；不僅主動統一台股增長總市值突破千億元，兆豐投信旗下首檔主動式ETF「兆豐台灣豐收主動式ETF」掛牌僅三日，規模從九億元大增至二十五億元。

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其中，主動統一台股增長四月初總市值更突破千億元，成為台股首檔市值千億元主動式ETF；而觀察去年掛牌的八檔主動式ETF，今年至今的報酬率以主動群益科技創新排名第一、主動統一台股增長排名第二、主動野村台灣五十排名第三，報酬率都在十五％以上。

根據投信投顧公會最新資料，目前台股主動式ETF總檔數已達十二檔，總受益人數順利突破百萬人大關、超過一〇四萬人，受益人數連續二十三週增長，寫下歷史最高紀錄。

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