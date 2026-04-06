現金為王 台灣好野人43%資產擺存款

金管會最新數據，到今年2月底，台灣高資產客戶數量、管理資產規模大幅度成長。其中銀行高資產客戶偏好「存款」；證券端則以「複委託」大舉進軍海外市場。（中央社資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕根據金管會最新數據，到今年二月底，高資產客戶數量、管理資產規模（AUM）或累計交易金額，皆大幅度成長，顯示台灣富豪階層的驚人財力與投資需求。其中銀行客戶數一年來大增近萬人、卻偏好「現金為王」，高達四十二．七％的資產停泊在「存款」；證券高資產客戶則以複委託大舉進軍海外市場。

銀行億元高資產客戶 年增近萬人

高資產客戶須具備新台幣一億元以上之財力證明。到今年二月底，銀行高資產客戶數達二萬二一九九人，較去年同期一萬二六一七人，大幅增加近萬人；高資產客戶總AUM也從一兆四八五二億元快速攀升至二兆三〇四四億元。

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銀行高資產客戶在投資商品配置比重上，展現出保守且穩健特質，高達四十二．七％的資產停泊在「存款」，其次依序為「基金」的十七．一％、「債券」的十四．四％、「保險」的十一．九％，而「境外結構型商品」約七．四％，顯示現金與固定收益型產品，仍是銀行高資產客戶的資產配置核心。

證券高資產客戶 偏好複委託錢進海外

證券商高資產業務自二〇二〇年開辦以來，目前總計核准十家證券商辦理，到今年二月底，累計客戶數一七九一人，年增五十一％；累計交易金額達四七九一億元，年成長六十七％。永豐金證券、國泰證券與兆豐證券穩居累計交易量前三大。

「複委託」是券商財管業務的最強引擎，累計交易金額中複委託占比達八十六％，其次為「自營」業務占九％，「財富管理」僅五％。此外，近一年透過複委託買賣海外債券的金額達到一三五億元，反映出高資產客戶積極透過券商布局海外固定收益商品的熱度。

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