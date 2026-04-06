不婚不育國安危機》日韓「催生」砸大錢 但成效有限

南韓統計廳公布，去年新生兒25.45萬人，年增6.8％，創15年來最大增幅，但仍為生育率唯一低於1.0的OECD國家。（歐新社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕日本與南韓長期投入大量經費提振生育率，兩國最新官方數據顯示，去年日本新生兒連續第十年下滑，並創一八九九年有紀錄以來最低，南韓雖連續二年上升，但仍為生育率唯一低於一．〇的經濟合作暨發展組織（OECD）國家。

南韓去年新生兒25.45萬人 連2升

南韓統計廳公布，去年新生兒二十五．四五萬人，年增六．八％，創十五年來最大增幅。南韓生育率從前一年的〇．七五上升至〇．八，為二〇二一年以來，首度回到〇．八區間。

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統計廳人口趨勢部主任朴賢榮（音譯）指出，新生兒增加的主因之一是「回聲潮」（echo boomer）效應。一九九一至九五年南韓約有三六〇萬兒童出生，當時出生人數在政府結束家庭計畫政策後短暫上升；如今，這些人正值三十歲初，是生育率最高的年齡層，去年該年齡層女性達一七〇萬人，較二〇二〇年上升九％。

專家：南韓「回聲潮」效應僅剩2年

人口學家警告，隨著一九九六年之後出生的人口逐漸進入三十年齡層，相關有利因素可能從二〇二七年開始減弱。

朴賢榮也指出，疫後結婚人數上升，以及婚後兩年新生兒增加十．二％，顯示因疫情拖延結婚的夫妻，提早養兒育女。

二十年來南韓投入數千億美元用於鼓勵生育，包括豐厚的育兒補助、住房津貼、延長育嬰假與提供托兒服務，一些企業甚至提供每位新生兒一億韓元（約二一一萬台幣）補貼。

不過專家指出，居高不下的住房成本、飆漲的私立教育支出、停滯的青年就業以及對為人父母者不友善的職場，都是政策難以克服的結構障礙。

日年砸7200億 新生兒數仍連10黑

至於日本，官方數據顯示，含外籍人士，去年日本新生兒年減二．一％至七十．五八萬人，生育率低於人口替代水準的二．一，初估為一．二至一．三八。日本研究機構IPSS二〇二三年預測，日本新生兒將在二〇四二年跌破七十一萬人，結果該門檻提早十七年摜破。

日本政府為解決少子化問題，每年投入三．六兆日圓（約七二〇〇億台幣）至二〇二八年財政年度，包括擴大育兒津貼、育嬰假與男性陪產假等，但對於根本不想生育的群體而言，收效有限。

一份對十五至三十九歲未婚女性進行的調查顯示，三十五．四％表示不想生育，二十．二％表示不想結婚，整體有七十八．五％認為結婚不一定要生孩子。

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