不婚不育國安危機》生源大減 教師轉業壓力增

去年台灣總生育率跌至0.695人，若依最新總生育率推算，學齡前（三至五歲）幼兒園將在2028年面對首波超低生育率海嘯來襲，2031年國小學生將少掉二成。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕去年台灣總生育率跌至〇．六九五人，遠低於國發會前一次人口推估報告中「低推估」的〇．八四人約十七％。若依最新總生育率推算，學齡前（三至五歲）幼兒園將在二〇二八年面對首波超低生育率海嘯來襲，二〇三一年國小學生將少掉二成，衝擊波將一路擴及各級教育。國發會原預估二〇七〇年國小學齡人口才會減半，估將提前十年發生。

因學齡人口加速下降，私校退場倒計時撥快，且公立學校超額教師加劇，也意味著新進教師的缺額將近乎歸零。

請繼續往下閱讀...

公校超額教師加劇 排擠新進教師缺額

去年新生兒暴跌至十．七萬人、年減二．七萬人，若總生育率無法改善，二到三年後，學齡前的幼教業將面臨首波倒閉壓力；接著是二〇三一年國小生源減少二成；二〇三七年擴及國中與高中招生規模；二〇四三年大學入學人數估跌破十萬人。

國發會前一次人口推估報告，二〇七〇年國小學齡人口將減半，若以總生育率〇．六九五現狀下，時程將提前十年。官員坦言，目前苦撐的私立高中職與大專院校，退場倒數計時恐將因生源大減而撥快，私校教師轉職壓力預估五年內達到頂峰。

另當新生兒短短十年就從二十萬腰斬至十．七萬人，公立學校減班速度將遠超教師退休速度，超額教師問題加劇；現職中壯年教師將面臨跨區介聘或超額分發，意味新進教師的缺額恐歸零。

國發會官員直言，除了教師，安親班、補習班、校園周邊商圈都將在未來十年面臨嚴峻萎縮，教育產業就業機會恐轉向「高齡教育」或「成人再職教育」，導向占比超過二成、且持續擴大的六十五歲以上人口，才是未來相關產業的機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法