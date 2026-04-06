不婚不育國安危機》政院堆疊政策 拚青年敢婚、願生、樂養

針對總生育率一路下滑，行政院「人口政策及少子女化對策專案小組」再度跨部會協商，拚命尋求解方。（資料照，與新聞內容無關）

〔記者高嘉和／台北報導〕早在二〇二四年十月國發會發布人口推估後，行政院政務委員陳時中便邀集相關部會，針對總生育率一路下滑，要求各部會提出「強化版」對策；去年九月，政院拍板我國少子女化對策計畫二．〇；今年一月，面對二〇二五年出生數崩跌至十．七萬人，行政院「人口政策及少子女化對策專案小組」再度跨部會協商，拚命尋求解方。

國發會官員坦言，政府不斷增加預算、但孩子卻越生越少，問題複雜且難解，因此近年來陸續推出育嬰留職停薪彈性化、《人工生殖法》修法、企業托育與友善職場加碼及婚育宅、擴大生育補助方案等新政，不斷堆疊政策且滾動檢討，就是拚命解決少子女化的國安難題。

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其實，早在二〇一七年陳時中擔任衛福部長時，就成立跨司署的臨時編組「少子女化對策辦公室」，直屬部長室；隨著少子女化被列為「國安危機」，二〇一八年拉高至行政院層級。二〇二四年賴總統上任後，再次對小組進行強化重組，確立專責政委，由陳時中正式負責督導「人口政策及少子女化對策」；二〇二四年底至二〇二五年跨部會密集召開會議，研議「少子女化對策計畫二．〇」（二〇二六至二〇二九年）。

「少子女化對策計畫二．〇」詳盡檢討過往政策的執行成果，並參照國際經驗，針對晚婚遲育、經濟負擔及職場環境等核心問題提出具體對策。計畫重點包含推動「零至六歲國家一起養二．〇」、擴大平價托育供給、加強青年聯誼活動，以及提供居住租稅優惠與優化母嬰醫療照護等。

政策滾動式修正 建構友善生養環境

官員強調，政府期望透過跨部會資源整合與滾動式修正，建構一個讓青年「敢婚、願生、樂養」的友善生養環境，以維持國力與社會穩定，所以近年來育嬰留職停薪彈性化、企業托育與友善職場加碼及婚育宅、擴大生育補助方案等新政不斷推出。

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