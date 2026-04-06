不婚不育國安危機》台灣生育率全球最低 結婚對數破底

不婚不孕國安危機（資料來源︰內政部 製表整理︰記者高嘉和）

去年總生育率僅剩0.695人

婚育國安危機拉警報！根據內政部最新數據，台灣去年總生育率僅剩0.695人，即女性一生平均生不到0.7個小孩，慘過南韓是全球最低。（資料照，與新聞內容無關）

〔記者高嘉和／台北報導〕婚育國安危機拉警報！根據內政部最新數據，台灣去年總生育率僅剩〇．六九五人，較前一年的〇．八八五人再創低，即女性一生平均生不到〇．七個小孩，僅剩合理替代水準二．一人的三分之一，慘過南韓是全球最低；而代表新生兒「領先指標」的結婚對數僅剩十萬出頭，也創下新低。

「粗出生率」是指每一千個總人口中，有多少個活產嬰兒，即社會增加多少比例的新成員；而總生育率是指女性一生平均生幾個小孩，因不受人口年齡結構等因素干擾，更能代表長期人口替代與發展潛力。

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內政部年初公布去年出生數僅十．七萬人、創下史上新低，較民國六十到七十年代每年動輒破四十萬人，僅剩四分之一不到；另結婚對數從前一年的十二．三萬對大跌至十．四萬對，又為出生數蒙上陰霾。

內政部前陣子揭露去年總生育率暴跌至〇．六九五人，而長期墊底的南韓去年總生育率則回升至〇．八，台灣成為全球主要經濟體最不願生育的國家。

男女初婚、首胎生育年齡「新三高」

相較於出生數、總生育率與結婚對數創下「三低」，而男性、女性初婚平均年齡與第一胎生母平均年齡卻創下「三高」紀錄。最新數據揭露，二〇二四年男性初婚年齡延至三十三．一歲、女性延至三十一．一歲，第一胎生母年齡拉高至三十一．七歲，較「六、七年級」的父母初婚年齡僅約二十三到二十七歲，明顯延後五至七年才走入婚姻殿堂。

官員坦言：不婚、晚婚 少子化根本核心

為鼓勵生育，行政院今年起實施「擴大生育補助方案」，產婦每胎可請領合計十萬元，雙生以上按比例增給，且與各縣市政府生育津貼不衝突；新制涵蓋勞保、國保、農保、公保及未參加社會保險之女性，採「原保險給付加計政府補助差額」合併發給。

但內政部官員坦言，台灣生育率全球最低現實已顯示單純生育補貼也難以挽回頹勢；數據凸顯「不婚」與「晚婚」才是少子化根本核心，若社會結構無法提供「支持成家」友善環境，台灣恐將持續蟬聯全球最低生育率國家，且很可能今年就出現出生數跌破十萬人的「人口斷崖」。

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