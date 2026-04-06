〈財經週報-本週熱點〉中東戰火干擾 外匯存底恐降、出口續拚29紅

為維護匯市穩定，央行拋匯調節力道加大，預計將終結連續2個月的歷史新高紀錄。（法新社）

記者陳梅英／專題報導

本週國內有三大重要經濟數據發布，受到中東戰事爆發衝擊，外資熱錢大舉出走，中央銀行積極調節下，預估3月底外匯存底將終止連2個月新高之旅；不過台灣出口與物價表現受到影響不大，財政部將發布的3月出口將可連29紅；主計總處則預估3月通膨率仍可落在2%以下。

根據央行統計，2月底外匯存底餘額為6,054.87億美元，創歷史新高，單月增加10.3億美元，主因孳息收入挹注。但3月以來中東戰事升溫，避險資金湧入美元，推升美元指數一度升破100，新台幣重貶逾7角。為穩定匯市，央行加大調節力道進場拋匯，預料將消耗部分外匯存底，加上匯率因素不利，3月外匯存底餘額可能會較2月減少。

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地緣政治難擋外貿韌性 3月出口金額上看667億美元

財政部即將公布3月海關進出口統計。儘管地緣政治風險升溫，但在AI需求與提前拉貨效應支撐下，出口動能仍具韌性。財政部預估，3月出口金額可望落在639億至667億美元之間，年增幅達29%至35%，可望寫下連續29個月正成長紀錄。

據財政部統計，2月出口498億美元，創歷年同月新高，年增20.6%；累計前兩月出口達1155.7億美元，同樣刷新同期紀錄，年增44.5%。2月進口370.3億美元、年增6.9%；前兩月進口839.1億美元，年增32.5%。出、進口相抵，前2月出超316.6億美元、年增149.7億美元。

另，主計總處統計2月消費者物價指數（CPI）年增率為1.75%，連10個月維持在2%以下。針對中東戰事可能帶來的通膨壓力，主計總處認為，在中油油價雙平穩機制及貨物稅減免等政策調控下，國內物價可望維持穩定，預估3月CPI年增率仍將低於2%。

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