〈財經週報-投資觀點〉戰事恐慌終將退 AI成長不停歇

儘管波斯灣戰事引發短期震盪，但技術面上費半指數仍力守中長天期關鍵均線。（彭博）

■黃柏棠

美以聯軍「史詩怒火」行動已逾1個月，荷姆茲海峽通行量驟降逾95%，布蘭特原油曾突破每桶100美元的高檔，較戰前大漲逾4成。然而，歷史經驗顯示區域衝突僅是短暫的市場雜訊，AI帶動的半導體長線結構性擴張才是台股真正的主軸。2026年全球半導體產值估將突破1.05兆美元，提前達成「兆美元里程碑」。建議投資人把握回檔良機，分批布局AI供應鏈與具殖利率保護的產業龍頭。

戰事膠著油價高懸 海峽封鎖牽動全局

目前中東戰事處於談判與升級並存的膠著期。川普雖將打擊伊朗能源設施的期限延至4月6日，但伊朗態度強硬，加上葉門武裝組織「青年運動」揚言封鎖曼德海峽，局勢高度不確定。荷姆茲海峽每日高達 1,710萬桶原油受阻，衝擊遠超俄烏戰爭。不過，美國國務卿預期戰事有望在4週內結束，考量美國難以容忍高油價反噬國內經濟，戰事拖延逾3個月的機率依然偏低。

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油價已破百元大關 降息時點恐再延後

隨著布蘭特原油及西德州原油曾一度站上100美元的高位，美國汽油均價攀升至每加侖3.98美元，民眾消費壓力明顯升高。永豐投顧研判，油價回落關鍵在於海峽恢復通行與設施修復進度。在此之前，通膨壓力將持續牽動聯準會神經。美國1月核心PCE年增率達 3.1%，創近2年新高，市場普遍將降息預期延後至下半年。所幸美國經濟深具韌性，失業率持穩於4.3%，這波修正反而讓過熱的本益比回落至合理水準。

AI重塑產業格局 台股站在結構性成長浪尖

儘管戰事干擾致台股震盪，但AI對半導體產業的結構性重塑才是中長線關鍵。雲端巨頭已將2026年AI資本支出大幅上修至6,700 億美元，引爆算力軍備競賽。台灣身為全球AI供應鏈心臟，從先進製程、封裝到散熱與高速傳輸囊括所有環節，無疑是最大贏家。技術面上，費半指數力守中長天期均線，歷史經驗顯示地緣恐慌終將鈍化；待雜訊散去，高度連動的台股反彈力道有望優於美股。

總結而言，中東戰火衝擊屬於短線回調，AI驅動的產業爆發力才是引領股市向上的根本。建議投資人以分批進場取代追高殺低，優先聚焦AI伺服器、散熱、高速傳輸及先進封裝族群，並搭配高殖利率龍頭股分散風險，季線以下區域為中長線極佳的布局帶，投資人宜把握逢低承接的機會。

（作者為永豐證券投顧公司總經理）

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