〈財經週報-投資觀點〉美伊戰爭背景下的權證投資策略

受美以對伊朗軍事行動影響，台股從歷史高點35,579 點急劇修正10.8%，並跌破季線支撐（約 32,500 點）。（法新社）

■彭志弘

隨著美國與以色列對伊朗發動戰爭，波斯灣陷入高度動盪局勢，全球資本市場避險情緒迅速升溫，台股表現亦受到地緣政治衝擊，加權指數自2026年2月下旬歷史高點35,579點開始下跌至三月之31,722點，大幅修正10.8%跌破關鍵季線支撐，盤中走勢更隨油價與談判消息劇烈震盪。面對市場恐慌性拋售及波動率劇增VIX指數攀升至30%的行情，反映了當前風險溢價的擴張，同時也正是考驗投資者如何運用權證工具進行操作的關鍵時刻。

戰火衝擊延後降息時程 認售權證避險首選

在戰爭引發的系統性風險下，市場不僅承受地緣政治的直接衝擊，更深層的隱憂在於戰事推升能源價格上漲，市場預期通膨降速將不如預期，迫使美聯準會Fed在利率決策上維持鷹派立場降息時程恐將推遲。因此在策略上，對於持有現貨部位的投資人而言，當指數回測季線支撐且尚未止穩之際，買入認售權證是成本相對較低且效率極高的避險方式。藉由權證特有的槓桿特性，投資人僅需動用極小比例的資金，便能在標的跌勢中抵銷現貨資產的價值減損。在標的選取上，應優先鎖定與戰局關聯度高的權值股或直接操作指數權證；若行情在觸及季線後展現技術性反彈，對產業趨勢有深厚洞察的投資者，則可挑選價外程度25%以內、存續期間較長的認購權證進行波段佈局，利用槓桿效應在標的回升過程中放大化獲利報酬。

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面對標的極端跳動 投資人應嚴格控管部位

然而在市場劇烈動盪、標的價格出現極端跳動時，投資人必須警覺權證報價情形，在標的波動增加情況下權證可能進入不報價時機，導致流動性降低或價格偏離。例如當標的現股跌停鎖死時，發行商難以在現貨市場進行有效的避險操作，此時券商得僅申報認購權證的賣出價格或認售權證的買進價格，投資人可能面臨無法即時平倉或買入的窘境，需要特別留意。因此在面對戰爭引發的波動行情，投資人在操作權證時，不應隨標的急漲急跌而追進或賣出權證，應優先確認盤面價格是否合理，保持理性克制、避免過度頻繁交易，並嚴格控管整體部位水位，方能在此次地緣政治風暴中守住資產價值，並捕捉下一次行情反轉的契機。

（作者為兆豐證券金融商品業務本部資深協理）

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