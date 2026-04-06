〈財經週報-國際展望〉謹慎應對市場對長期能源供應中斷的擔憂

聯邦基金目標利率減去核心個人消費支出平指數減 資料來源︰FactSet；整理︰摩根資產管理；資料來源︰美國經濟分析局、美國聯準會，2026年3月23日。

■許長泰

截至4月3日，美國、以色列與伊朗的衝突拖到第五週，過去市場曾以為這是一場短期衝突，但過去五週下來，已有愈來愈多投資人相信戰事恐會繼續蔓延。大家擔心的關鍵，主要在於海灣地區的油氣供應可能無法快速復原，更讓人緊張的是，如果液化天然氣的重要設施被打壞，那就不只是漲價而已，而是要面臨「能源中斷」的風險。建議投資人在這件事情上須採取謹慎態度，以多元化的資產配置去因應潛在變數。

海灣油氣復原恐遙遙無期 投資人避險意識升溫

當前的狀況，曾讓市場聯想到2022年的烏俄戰爭。在那段期間，全球通膨升溫、股債全跌，所以現在油氣供應面臨風險，也讓市場燃起了「停滯性通膨」的疑慮。不過我們認為，現在的狀況跟2022年其實不太一樣。當年通膨之所以失控，是多重因素疊加的結果，比如戰爭推高能源和食品價格、以及疫情結束後民眾對消費的一次性釋放導致供給無法跟上，再加上各國當時大量的財政刺激與超低的利率環境，這種「需求太強、供給太弱」的雙重壓力，迫使聯準會在時候只能快速升息，因此市場自然得承受很大的打擊。

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但在2026年的當下，全球經濟在需求面並沒有當年那麼火熱。儘管還談不上全面復甦，但一切都還算持穩，美國政府即便有一些刺激政策（如退稅），但並沒有大量撒錢。更重要的是，聯準會其實已經緊縮數年，所以現在的利率環境不像 2022 年那麼寬鬆，這代表就算能源價格再往上推一波，但要讓央行被迫急速升息的機率比較低。

（作者為摩根資產管理亞太區首席市場策略師）

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