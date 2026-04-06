〈財經週報-看盤焦點〉地緣政治風險升溫 AI支撐台股中期走勢

儘管面臨地緣政治風險及川普言論引發的短線修正，台股在AI產業中長期成長動能支撐下，仍維持「跌深反彈、回檔有撐」的結構。（中央社）

■姚宗宏

近期台股走勢震盪加劇，市場同時受到國際股市修正、地緣政治風險及通膨變數干擾。不過，從基本面與資金面觀察，台股仍展現相對韌性，在AI產業長期成長趨勢支撐下，中期多頭結構尚未遭到破壞。

回顧今年以來盤勢，儘管國際市場不時出現雜音，但資金回流亞洲的趨勢仍相當明確。台灣、日本、韓國在AI投資浪潮帶動下，持續成為國際資金配置重心。就評價面而言，台股本益比仍維持在相對合理區間，權值股在內外資合力支撐下，有助於穩定整體盤面表現。

請繼續往下閱讀...

台股跌深反彈 權值股回穩

就上周台股表現觀察，台股加權指數延續高檔震盪格局。4月1日指數出現明顯反彈，主要反映前一波急跌後，市場對短線利空的消化告一段落。由於技術面乖離已明顯拉大，吸引低接買盤進場，帶動指數出現跌深反彈。

1日晚間美股主要指數也都收高，但在4月2日，早盤開高突破月線關卡後，川普的一番談話，導致亞股應聲重挫，開高殺低，收在32,572.43、下跌602.39點、1.82%。

而連假期間地緣政治風險仍是最大變數，近期中東局勢反覆不定，牽動國際油價與通膨預期，進而影響全球市場風險情緒。

產業焦點仍在 AI結構性機會浮現

市場對 AI 產業中長期成長趨勢的共識並未改變。儘管短線仍受到地緣政治與通膨變數干擾，但 AI 相關投資能見度仍高，並未出現全面撤出跡象，反而在震盪中進行部位調整，形成「下跌有撐、回檔承接」的盤勢結構，使台股在震盪中仍能維持相對韌性。

從產業面來看，AI 仍是市場主軸。隨著算力規格持續升級，AI 投資正由晶片端延伸至整體供應鏈，包括銅箔基板（CCL）、玻纖布、先進封裝、矽光子、共同封裝光學（CPO）及高速傳輸相關族群，皆具備中長期成長題材。

此外，AI 伺服器占整體伺服器產值比重持續提升，也帶動上游電子材料與零組件需求。市場對部分產品報價走勢仍維持正向看法，不過進入第三季後，仍需留意個別產業可能出現「旺季不旺」的情況，屆時資金有機會轉向低基期或高殖利率族群，成為盤面另一股支撐力量。

整體而言，研判台股上漲動能仍有機會延續至第二季底，但第三季須留意波動與修正風險。面對短線震盪，投資人不宜過度追高，可採取「拉回分批布局」策略，聚焦具長期成長性的 AI 相關產業，同時搭配高股息與防禦型族群，以提升投組穩定度。

在震盪中調整結構、而非全面撤退，仍是目前因應盤勢的較佳策略。台股在 AI 基本面支撐下，中長期仍具發揮空間。

（作者為瀚亞投信國內投資部主管）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法